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جمال مبارك يشارك فى حفل ساهر بقرية هايسندا بالساحل الشمالى

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جمال مبارك يشارك فى حفل ساهر بقرية هايسندا بالساحل الشمالى جمال مبارك يشارك فى حفل ساهر بقرية هايسندا بالساحل الشمالى
ظهر جمال مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، فى سهرة أمس الجمعة بـ "6degrees" فى قرية هايسندا بالساحل الشمالى.

وتفاجأ الحاضرين، بظهور نجل الرئيس الأسبق خلال السهرة التى شارك فيها عدد من نجوم المجتمع والفنانيين، واهتم بعض الشباب بالتقاط الصور معه.

تعد هذه المرة الأولى التى يتم فيها نشر صور لجمال مبارك فى سهرة من هذا النوع، خصوصا وأنه حرص منذ خروجه من السجن على الظهور مع ابنته دائما، سواء خلال رحلاته معها أو حضوره للأنشطة المختلفة التى تشارك فيها.

يشهد الساحل الشمالى خلال هذا الصيف حالة من النشاط، وعدد كبير من الحفلات التي يحرص نجوم المجتمع والفنانين على حضورها كان آخرهم حفلة الفنان راغب علامة التى أقيمت أيضا فى 6degree.

جمال مبارك (1)

جمال مبارك (2)


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