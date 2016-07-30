إطلاق اسم ناشط مثلي على سفينة للبحرية الأميركية

قالت البحرية الأميركية، الجمعة، إنها بصدد إطلاق اسم ناشط مثلي على واحدة من ناقلات نفط جديدة، تخليدا لذكراه.

> وأوضح مسؤولون في البحرية أن إحدى الناقلات الجديدة ستسمى بـ “هارفي ميلك”، وهو من أوائل المثليين المعلنين الذين انتخبوا لمنصب عام في الولايات المتحدة قبل اغتياله عام 1978، وفق ما أوردت وكالة “رويترز”.

وأبلغ وزير البحرية راي مابوس الكونغرس بأنه يعتزم أن يطلق على السفينة اسم ميلك، مشيرا إلى أن الطراز الجديد يضم 6 سفن ستسمى بأسماء زعماء في مجال الحقوق المدنية وحقوق الإنسان.

وخدم ميلك في البحرية الأميركية في 1951ضابطا للغوص خلال الحرب الكورية، وقتل الناشط المثلي بينما كان عضوا في مجلس المشرفين في مدينة سان فرانسيسكو باعتباره أول سياسي مثلي معلن في ولاية كاليفورنيا.