للسيدات.. 4 خطوات تؤهل جسمك لحدوث حمل

هناك عدة عوامل تساعد السيدات على الفوز بالحمل عن طريق البدء بتهيئة الجسم لهذا الحدث العظيم الذى تنتظره كل امرأة فى العالم .

وفى هذا الإطار ذكر موقع بولد سكاى الهندى مجموعة من النصائح التى تدعم الحصول على الحمل الأول وهى كالتالى:

1 -جربى الدايت الصحى: يمكن لذلك أن يهيئ الجسد من خلال الابتعاد عن السمنة وفتح المجال أمام جسد رشيق، الأطعمة الطبيعية التى تحتويها الأنظمة الغذائية يمكن أن تدعم الخصوبة.

2 -نظفى القولون: لن يتأتى ذلك أبدا إلا من خلال اتباع بعض النصائح ومنها تنظيف القولون بأكل الخضروات والفواكه .

3- زودى من أطعمة الفوليك أسيد: لا بد من متابعة طبيب يكتب لك المزيد من أدوية الفوليك أسيد التى يمكن أن يكون لها تأثير كبير.

4- مارسى اليوجا: تساعد اليوجا على تنسيق عمل أعضاء الجسم كما تنظم عمل الدورة الدموية وتدعم الهدوء النفسى وتبعد عن التوتر.

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