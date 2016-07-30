الرقابة الإدارية تبدأ فحص نزاع الأوقاف و"الإسكندرية" على أرض برج العرب

بدأت هيئة الرقابة الإدارية اليوم السبت، فحص موقف قطعة الأرض محل النزاع بين هيئة الأوقاف ومحافظة الإسكندرية والبالغ مساحتها 20 فدانًا كائنة بمدينة برج العرب بالكيلو 33 طريق الإسكندرية مطروح.

وتعكف هيئة الرقابة الإدارية خلال فحصها لبحث أوجه القصور والتعدى على الأرض محل النزاع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة حيال المخالفات.

جاء ذلك بموجب القرار الذى صدر خلال الشهر الجارى من رئيس الجمهورية، وحمل رقم 300 لسنة 2016 والمتعلق بتشكيل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية والرقابة الإدارية والجهات المعنية والخاصة بحصر أملاك هيئة الأوقاف المصرية كافة، وأيضًا حصر الأراضى والعقارات المملوكة لها والمستولى عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة لاستردادها ومتابعتها.

لجنة "تقصى الحقائق" البرلمانية: ضبط 872 مليون جنيه بفساد القمح