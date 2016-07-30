أخبار عاجلة

12 يونيو.. الحكم على ورثة سكرتير "مبارك" بتهمة الكسب غير المشروع -
"عمومية الفتوى والتشريع" تصدر 368 فتوى ورأيا ملزما خلال 6 أشهر -
مقتل صياد في الفيوم أخذًا بالثأر -
جيجز: مانشستر يونايتد يبالغ في الاعتماد على إبراهيموفيتش -
تأجيل دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي لـ8 مايو -
الأهالي يودعون شهيدة الشرطة بـ"المرقسية" بالزغاريد -
الكريملين: لا معلومات لدينا عن عقوبات أمريكية جديدة ضد روسيا -
بالصور.. تشييع جنازة أمين الشرطة "أمنية" إلى مقابر العمود بالإسكندرية -
النيابة الإدارية: «يد العدوان الملحدة وراء تفجيري طنطا والإسكندرية» -
المالية تعلن نتائج طرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الرقابة الإدارية تبدأ فحص نزاع الأوقاف و"الإسكندرية" على أرض برج العرب

Google+ Print
الرقابة الإدارية تبدأ فحص نزاع الأوقاف و"الإسكندرية" على أرض برج العرب الرقابة الإدارية تبدأ فحص نزاع الأوقاف و"الإسكندرية" على أرض برج العرب
بدأت هيئة الرقابة الإدارية اليوم السبت، فحص موقف قطعة الأرض محل النزاع بين هيئة الأوقاف ومحافظة الإسكندرية والبالغ مساحتها 20 فدانًا كائنة بمدينة برج العرب بالكيلو 33 طريق الإسكندرية مطروح.

وتعكف هيئة الرقابة الإدارية خلال فحصها لبحث أوجه القصور والتعدى على الأرض محل النزاع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة حيال المخالفات.

جاء ذلك بموجب القرار الذى صدر خلال الشهر الجارى من رئيس الجمهورية، وحمل رقم 300 لسنة 2016 والمتعلق بتشكيل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية والرقابة الإدارية والجهات المعنية والخاصة بحصر أملاك هيئة الأوقاف المصرية كافة، وأيضًا حصر الأراضى والعقارات المملوكة لها والمستولى عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة لاستردادها ومتابعتها.


>لجنة "تقصى الحقائق" البرلمانية: ضبط 872 مليون جنيه بفساد القمح
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365