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الاستخبارات المركزية الأمريكية: لا نريد أن تحمي موسكو نظام “الأسد”

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الاستخبارات المركزية الأمريكية: لا نريد أن تحمي موسكو نظام “الأسد” الاستخبارات المركزية الأمريكية: لا نريد أن تحمي موسكو نظام “الأسد”

مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون برينان

صرح مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «سي آي إيه»، جون برينان، اليوم السبت، أن واشنطن تتمنى استخدام موسكو نفوذها لتحقيق انتقال سياسي في سوريا.

وقال “برينان” في مؤتمر أسبين الأمني السنوي في ولاية كولورادو، إن الولايات المتحدة تتعاون مع روسيا وأن سوريا بحاجة إلى “سبيل سياسي” للوصول إلى “المستقبل” على حد قوله، وتأمل أن تستخدم موسكو نفوذها لتحقيق انتقال سياسي يعقبه رحيل الرئيس السوري بشار الأسد، حسبما ذكرت وكالة “سبوتنك” الروسية.

وأكد “برينان”، أن واشنطن لا تريد أن تحمي موسكو نظام “الأسد”، مشيرًا إلى أنه لم ير حتى الآن أن الروس يهتمون بما يحقق الخير لهذا البلد.

وأردف “برينان”، “لا أعرف ما إذا كان يمكن أو لا يمكن عودة سوريا موحدة مرة أخرى”.

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