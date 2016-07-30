أخبار سوريا..رئيس الـ"سى آى إيه": لست متفائلا بشأن وحدة سوريا

قال رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سى آى إيه) جون برينان أنه غير متفائل بشأن مستقبل وحدة سوريا.وأضاف برينان- فى منتدى أسبين الأمنى السنوى أوردته قناة سكاى نيوز الاخبارية السبت، أنه لا يعرف ما إذا كان يمكن أو لا يمكن عودة سوريا موحدة مرة أخرى.

وانتقد برينان تدخل الرئيس الروسى فلاديمير بوتن لحماية نظام نظيره السورى بشار الأسد، قائلا " سوريا أكثر قضية واجهتنى فى مسيرتى تعقيدا، لأن هناك الكثير من العوامل الداخلية والخارجية والكثير من الأهداف المتضاربة مع بعضها".

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