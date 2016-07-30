قوات التحالف والجيش اليمنى يمهلان عناصر القاعدة وداعش أسبوعين لتسليم أنفسهم

أمهلت قوات الجيش اليمنى بالمنطقة العسكرية الثانية فى حضرموت، وقوات التحالف العربى، عناصر تنظيمى "القاعدة" و"داعش" ومن يتعاون معهما مدة أسبوعين، لتسليم أنفسهم للسلطات الأمنية والعسكرية بالمحافظة.

وذكر اللواء أحمد سعيد بن بريك محافظ حضرموت- الذى ذكر ذلك على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"- أن القوات الحكومية وقوات التحالف ستمنح الذين يسلمون أنفسهم عفوا عاما مع ضمان عدم ملاحقتهم.

ويأتى هذا الإجراء من قبل القوات الحكومية بعد 3 أشهر من تحرير الجيش بدعم من قوات التحالف مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت جنوب شرق اليمن من عناصر تنظيم القاعدة الذى ظل يسيطر عليها أكثر من عام وفى ظل أنباء تتحدث عن حشد قوات التحالف لحملة عسكرية لتطهير محافظة أبين الجنوبية من عناصر التنظيمين الإرهابيين.

>