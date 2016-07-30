أخبار عاجلة

12 يونيو.. الحكم على ورثة سكرتير "مبارك" بتهمة الكسب غير المشروع -
"عمومية الفتوى والتشريع" تصدر 368 فتوى ورأيا ملزما خلال 6 أشهر -
مقتل صياد في الفيوم أخذًا بالثأر -
جيجز: مانشستر يونايتد يبالغ في الاعتماد على إبراهيموفيتش -
تأجيل دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي لـ8 مايو -
الأهالي يودعون شهيدة الشرطة بـ"المرقسية" بالزغاريد -
الكريملين: لا معلومات لدينا عن عقوبات أمريكية جديدة ضد روسيا -
بالصور.. تشييع جنازة أمين الشرطة "أمنية" إلى مقابر العمود بالإسكندرية -
النيابة الإدارية: «يد العدوان الملحدة وراء تفجيري طنطا والإسكندرية» -
المالية تعلن نتائج طرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

قوات التحالف والجيش اليمنى يمهلان عناصر القاعدة وداعش أسبوعين لتسليم أنفسهم

Google+ Print
قوات التحالف والجيش اليمنى يمهلان عناصر القاعدة وداعش أسبوعين لتسليم أنفسهم قوات التحالف والجيش اليمنى يمهلان عناصر القاعدة وداعش أسبوعين لتسليم أنفسهم
أمهلت قوات الجيش اليمنى بالمنطقة العسكرية الثانية فى حضرموت، وقوات التحالف العربى، عناصر تنظيمى "القاعدة" و"داعش" ومن يتعاون معهما مدة أسبوعين، لتسليم أنفسهم للسلطات الأمنية والعسكرية بالمحافظة.

وذكر اللواء أحمد سعيد بن بريك محافظ حضرموت- الذى ذكر ذلك على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"- أن القوات الحكومية وقوات التحالف ستمنح الذين يسلمون أنفسهم عفوا عاما مع ضمان عدم ملاحقتهم.

ويأتى هذا الإجراء من قبل القوات الحكومية بعد 3 أشهر من تحرير الجيش بدعم من قوات التحالف مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت جنوب شرق اليمن من عناصر تنظيم القاعدة الذى ظل يسيطر عليها أكثر من عام وفى ظل أنباء تتحدث عن حشد قوات التحالف لحملة عسكرية لتطهير محافظة أبين الجنوبية من عناصر التنظيمين الإرهابيين.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365