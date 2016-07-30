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الجيش العراقى يطلق عملية عسكرية لتحرير جزيرة الخالدية فى الأنبار

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الجيش العراقى يطلق عملية عسكرية لتحرير جزيرة الخالدية فى الأنبار الجيش العراقى يطلق عملية عسكرية لتحرير جزيرة الخالدية فى الأنبار
أعلن قائد عمليات الأنبار، اللواء الركن إسماعيل المحلاوى، اليوم السبت، انطلاق عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على جزيرة الخالدية شرقى مدينة الرمادى وسط العراق.

وأوضح المحلاوى حسب "سكاى نيوز عربية"، أن العملية بدأت من ثلاثة محاور بمشاركة الجيش وشرطة الأنبار والشرطة الاتحادية، ولم يكشف عن التوقيت المتوقع لنهاية هذه العملية الجديدة.

وقال رئيس مجلس قضاء الخالدية على داود، إن الجيش شن قصفا عنيفا بالطائرات الحربية على معاقل تنظيم داعش فى الجزيرة، وأسفرت عن وقوع خسائر مادية وبشرية كبيرة بين صفوفهم.


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