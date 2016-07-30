4 احتياطات بعد التعرض لأزمة قلبية.. أهمها الإقلاع عن التدخين

الأزمة القلبية من المشاكل الصحية التى يتعرض لها الكثيرون، نتيجة التعرض للعديد من العوامل كالسمنة والعادات غير الصحية.

وفقا لتقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" فإن الإصابة بالأزمة القلبية، قد تحدث انسدادا فى الشرايين وعدم تدفق الدم إلى القلب، وبالتالى لن يصل الأكسجين إلى الدم مما له العديد من التأثيرات الضارة التى تؤدى إلى تلف الأوعية الدموية، كما أن هناك عددا من العوامل التى تساهم فى حدوث أزمة قلبية مثل السمنة والعادات الغذائية غير الصحية والتدخين وأمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع الكولسترول.

وحسب التقرير فهناك 4 احتياطات بعد الإصابة بأزمة قلبية تجعل الشخص يغير حياته تماما وتشمل:

1.بعد التعرض لأزمة قلبية يجب العناية بشكل جيد والتأكد من اتباع نمط حياة صحى .

2.من المعروف أن الناجين من ظروف صحية قاتلة يعانون من نوبة الاكتئاب والقلق، لخوفهم من حدوث انتكاسة، مما يتطلب مساعدة من المتخصصين .

3.يجب أن يتعلم الأشخاص الناجين من الأزمة القلبية التعامل مع الضغوطات التى يمكن أن تكون أحد الأسباب الرئيسية، فمن الضرورى اتخاذ خطوات للحد من التوتر والبقاء أكثر هدوءا.

4.بعد النجاة من الأزمة القلبية، يجب تناول طعام أكثر صحة واتباع نمط حياة صحى من خلال الإقلاع عن التدخين.

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