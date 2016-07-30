أستاذ جلدية يحذر: مستحضرات تجميل الشفاه تحتوى على مواد سامة

حذر الدكتور محمد لطفى الساعى أستاذ مساعد واستشارى الأمراض الجلدية وجراحات الجلد والليزر بالمركز القومى للبحوث من المعادن الثقيلة التى تحتويها بعض أنواع مستحضرات الشفاه لأنها يمكن أن تكون خطيرة وسامة.

وأشار الساعى إلى أن فريقا بحثيا من جامعة "كاليفورنيا" بيركلى، وجد أن تلك المعادن ليس المشكة وإنما مستوياتها، إ ذ اكتشف أن بعضا من هذه المعادن السامة وجدت بنسب يمكن أن تصبح خطرة على المدى الطويل.

وفحص الباحثون واختبر 32 نوعا مختلفا من أحمر الشفاه وملمع الشفاه المتوفرة فى متاجر بيع أدوات التجميل والصيدليات، ووجدوا معادن الرصاص والكادميوم والكروم والألمونيوم وخمسة معادن أخرى، وكانت بعض هذه المعادن بمعدلات يمكن أن تثير مشاكل صحية مع الاستخدام الطويل.

وقال استشارى الأمراض الجلدية أنه من المعروف أن مستحضرات الشفاه يمكن للجسم امتصاصها إذ تتسلل ببطء أثناء تناول الطعام أو حتى عند بقائها طويلاً على الشفاه.

وأضاف الساعى أن ارتفاع مستويات الكروم قد يكون خطيرا حيث يعرف تأثير هذه المادة الكيميائية فى الإصابة بسرطان الرئة، كما ربطه البعض بسرطان المعدة أيضاً.

جدير بالذكر أن دراسة سابقة أجريت من قبل هيئة الولايات المتحدة للأغذية والدواء (FDA) فى عام 2012 وجدت أن أكثر من 400 علامة تجارية لأحمر الشفاه شعبية تحتوى على كمية رصاص ضعف ما كان يعتقد فى السابق.

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