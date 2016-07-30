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5 أطعمة تغذى مخ طفلك.. تعرفى عليها

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5 أطعمة تغذى مخ طفلك.. تعرفى عليها 5 أطعمة تغذى مخ طفلك.. تعرفى عليها
الغذاء من الأساسيات التى تحدد مستقبل الطفل، فما أن يبدأ الطفل فى مشى أولى خطواته حتى يبدأ اهتمام الأهل بتغذيته على النحو الأمثل.

وذكر موقع "بولد سكاى" بعض الأغذية التى تغذى أمخاخ الأطفال منها:

1- البيض: واحد من العناصر الغذائية الهامة لنمو مخ طفلك وتحسين أدائه العقلى لما يحتويه البيض من بروتينات.

2 السبانخ : السبانخ من الخضروات ذات الفائدة الكبرى نظرا لاحتوائها على مضادات الأكسدة ، كما تساعد على النمو بشكل جيد .

3-الزبادى: من الأطعمة التى تغذى خلايا المخ وتدعم القدرة على التذكر واستحضار المعلومات.

4- البندق: يعتبر واحدا من العناصر الهامة ولها دور كبير فى تغذية الأنسجة التى تعمل ضمن الجهاز العصبى.

الأسماك: تحتوى على 3 أنواع من الأحماض الدهنية ، كما تحتوى على فيتامين دى، وهو الأمر الذى يجعل منها غذاء ضروريا .

5 أطعمة أساسية لنمو الأطفال.. أهمها الألبان والخضروات

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