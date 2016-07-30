5 أطعمة تغذى مخ طفلك.. تعرفى عليها

الغذاء من الأساسيات التى تحدد مستقبل الطفل، فما أن يبدأ الطفل فى مشى أولى خطواته حتى يبدأ اهتمام الأهل بتغذيته على النحو الأمثل.إعلان - Ads إعلان - Ads
وذكر موقع "بولد سكاى" بعض الأغذية التى تغذى أمخاخ الأطفال منها:
1- البيض: واحد من العناصر الغذائية الهامة لنمو مخ طفلك وتحسين أدائه العقلى لما يحتويه البيض من بروتينات.
2 السبانخ : السبانخ من الخضروات ذات الفائدة الكبرى نظرا لاحتوائها على مضادات الأكسدة ، كما تساعد على النمو بشكل جيد .
3-الزبادى: من الأطعمة التى تغذى خلايا المخ وتدعم القدرة على التذكر واستحضار المعلومات.
4- البندق: يعتبر واحدا من العناصر الهامة ولها دور كبير فى تغذية الأنسجة التى تعمل ضمن الجهاز العصبى.
الأسماك: تحتوى على 3 أنواع من الأحماض الدهنية ، كما تحتوى على فيتامين دى، وهو الأمر الذى يجعل منها غذاء ضروريا .5 أطعمة أساسية لنمو الأطفال.. أهمها الألبان والخضروات