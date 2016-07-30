مدير مستشفى الأحرار فى الزقازيق: وحدة الكبد لا تتبعنا إداريا أو ماليا

قال الدكتور محمد رشاد مدير مستشفى الأحرار التعليمى بالزقازيق، إن وحدة الفيروسات الكبدية الكائنة بمحيط المستشفى لا تتبعها إداريا أو ماليا، وأنها تحت إشراف لجنة الفيروسات الكبدية بالوزارة.

وأضاف مدير المستشفىفى تصريحات لـ " اليوم السابع "، أنه لم يتم إحالته للتحقيق بمعرفة النيابة الإدارية، فى الشكوى المحررة عدد من المحالين بوحدة الكبد، بشأن صرف مرتبات دون وجه حق.

وأوضح أن الشكوى المذكورة مقيدة منذ 2015 قبل تولية منصبة، وأنها كانت تخص أمور إدارية بين الوحدة والمستشفى ولم يتم استدعاءه فيها.

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