اليوم.. نظر تجديد حبس مسئول المطبعة السرية وزوجته وآخرين فى تسريبات الثانوية

حددت النيابة العامة جلسة اليوم السبت لنظر أمر تجديد حبس كل من مسئول المطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم وزوجته وشقيقتها ووالدة مدير صفحة شاومينج بيغشش ثانوية عامة، فى قضية تسريب امتحانات الثانوية العامة.

تضم القضية كلا من "عاطف.ع.م" مسئول بالمطابع السرية لامتحانات الثانوية العامة، بالإضافة إلى زوجته "هالة.ى.م" وشقيقتها "تهانى.ى.م" و"صباح ع.م" والدة مدير صفحة شاومينج بيغشش ثانوية عامة، بالإضافة إلى عدد من المدرسين أصحاب مراكز الدروس الخصوصية، ووالدة طالبة بالثانوية العامة.

من جانب آخر كشفت مصادر أن جهات التحقيق تجرى إعداد قائمة أمر الإحالة، والتى تضم أسماء المتهمين المحبوسين على ذمة التحقيقات والهاربين، ومواد الاتهام وقائمة أدلة الثبوت وملاحظات النيابة حول اعترافات المتهمين فى التحقيقات، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهمين للمحاكمة.

يذكر أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض عليهم جميعا، وعثر بمنزل "هالة.ى.م" المضبوطات التالية (مبلغ مالى قدره 8310 جنيهات، وجهاز حاسب آلى محمول، و4 أجهزة تليفون محمول، وشريحة خط محمول، وقارئ "Reader"، وجهاز هارد ديسك - ودفتر توفير باسم شقيقها "أحمد.ى.م" به رصيد بلغ 577208 جنيهات، وآخر إيداع فى 15/6/2016م بمبلغ 20000 جنيه، ودفتر توفير باسم شقيقتها "تهانى.ى.م"، وبعض المشغولات الذهبية.

تجديد حبس مسئول مطبعة التعليم السرية وزوجته وآخرين بقضية تسريب الامتحانات

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