اليوم.. اولى جلسات دعوى بطلان قرار الدعوة لانتخابات غرفة صناعة الحبوب

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الادارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية ابراهيم سيد، اليوم السبت، اولى جلسات الدعوى المقامة من وليد غانم الممثل القانونى لشركة مطاحن الطحانون المصريون، وعبد الرحيم المرشدى، رئيس مجلس ادارة شركة الصفا للحبوب ومنتجاتها، والتى تطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس اتحاد الصناعات لدعوة اعضاء الجمعية العمومية لغرفة صناعة الحبوب باعادة انتخاب مجلس ادارة غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها وتحديد يوم 25 يوليو الجارى لاجرائها لبطلانها واجراءاتها والاسس والقواعد التى تتم عليها وتنبع منها والعوار الذى شابها ويلحق بها وما يتمحض عنها.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 62903 لسنة 70 ق، كلا من وزير الصناعة والتجارة، ورئيس اتحاد الصناعات والغرف الصناعية، ورئيس مجلس ادارة غرفة صناعة الحبوب، بصفتهم.

وقالت الدعوى ان مقيمى الدعوى اعضاء بالجمهية العمومية العامة لغرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها، وقد تقدموا للترشح لعضوية مجلس ادارة الغرفة التى كان محدداً لاجرائها يوم 24 مايو الماضى الا انه تم الغاؤها اثر حدوث العديد من الخروقات الانتخابية والتزوير.

واضافت الدعوى ان مقيمى الدعوى فوجئوا باعلان بجريدة الاهرام بتاريخ 13 يوليو الماضى من رئيس اتحاد الصناعات بتحديد يوم 25 يوليو الجارى موعدا لاعادة الانتخابات ومتضمنا العديد من الشروط المخالفة للقانون ومتجاهلا الطعون الموجهة على الانتخابات التى تم الغاؤها .

دعوى لبطلان قرار رئيس اتحاد الصناعات بالدعوة لانتخابات غرفة صناعة الحبوب

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