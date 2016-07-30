اليوم.. استئناف إعادة محاكمة 103 متهمين فى "أحداث مجلس الوزراء"

تستأنف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة وسكرتارية أحمد صبحى عباس نظر إعادة محاكمة 103 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مجلس الوزراء.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم مقاومة السلطات والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء، وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلاً عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطى، وممارسة مهنة الطب بدون ترخيص، والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة.

تأجيل إعاده محاكمه 103 متهم بأحداث مجلس الوزراء لـ 30 يوليو

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