استئناف إعادة محاكمة المتهمين بحرق كنيسة العذراء فى كرداسة اليوم

تواصل، اليوم السبت، محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة نظر إعادة محاكمة 3 متهمين صادر ضدهم حكم غيابى بالسجن المؤبد والغرامة 20 ألف جنيه، لاتهامهم فى القضية رقم 8672 لسنة 2014 جنايات كرداسة، بالاشتراك مع آخرين فى اقتحام وحرق كنيسة العذراء مريم بكفر حكيم فى مركز كرداسة، والمتهمون فى القضية هم كل من محمد عادل القهاوى وشعيب عادلى أبو شكر ومصطفى عبده عبد الواحد.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت وبسكرتارية أحمد صبحى.

كان المستشار أحمد البقلى المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة قد أحال 73 إخوانيًا وجهاديًا إلى محكمة جنايات بالجيزة لتورطهم فى حريق كفر حكيم بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013، بالتزامن مع مقتل 11 ضابطًا ومجندًا بينهم مأمور مركز كرداسة، لإضرامهم عمدًا النيران فى الكنيسة وترويع المواطنين الآمنين واستخدام القوة المسلحة ضدهم.

تأجيل إعادة محاكمة منفذى حرق كنيسة العذراء بكرداسة لـ 30 يوليو المقبل