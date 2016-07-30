"الكهرباء" تدرس تأجيل تطبيق خطة رفع الدعم عن "الفواتير" إلى ديسمبر المقبل

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن الوزارة تدرس تأجيل تطبيق خطة رفع الدعم فى أسعار الكهرباء خلال أشهر الصيف، وبدء تطبيقها بعد انتهائه، مشيراً إلى أن هناك مقترحات بتطبيق الزيادة فى شهر ديسمبر القادم مع انخفاض استهلاك المواطنين، وهو ما يجعلهم يشعروا أن الزيادة لن تكون هائلة مع تراجع قيمة الفاتورة.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك عدد من الجهات الرقابية أخطرت رئاسة مجلس الوزراء بضرورة تأجيل إعلان خطة رفع الدعم عن الكهرباء وتطبيق الزيادة الجديدة، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية السيئة التى تمر بها البلاد، وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وأشار المصدر إلى أن تطبيق أى زيادة على فاتورة الكهرباء خلال هذه الأيام سيتسبب فى إثارة المواطنين، لافتاً إلى أن معدل الاستهلاك مرتفع طوال أِشهر الصيف، وبالتالى ترتفع معها الفاتورة الشهرية، وتطبيق الزيادة سيجعل المواطن يشعر بأنه يدفع مبالغ هائلة فى الكهرباء.

نكشف أسباب تأخر إعلان خطة رفع الدعم عن "الكهرباء".. جهات رقابية تخطر مجلس الوزراء بضرورة تأجيل زيادة أسعار فاتورة الاستهلاك بسبب الظروف الاقتصادية.. ومصدر: الدولة تدرس تطبيقها بعد انتهاء الصيف

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