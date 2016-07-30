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اليوم.. انتهاء تظلمات وزارة الداخلية على حركة تنقلات الشرطة

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اليوم.. انتهاء تظلمات وزارة الداخلية على حركة تنقلات الشرطة اليوم.. انتهاء تظلمات وزارة الداخلية على حركة تنقلات الشرطة
ينتهى، اليوم السبت، آخر موعد لتقديم التظلمات على حركة تنقلات الشرطة، ليتم اعتباراً من غد الأحد تنفيذ الحركة رسمياً بالنسبة للقيادات، ويوم 6 أغسطس بالنسبة لجميع من شملتهم الحركة من مختلف الرتب.

وأكدت الداخلية أنه تمت مراعاة الاستقرار الوظيفى والبعد الإنسانى والاجتماعى للضباط، مع الوضع فى الاعتبار الحالات الصحية والاجتماعية، وتمت إحالة عدد من الضباط الذين أوفوا العطاء للمعاش، وترقية ضباط آخرين من مستحقى الترقية وفق المعايير الموضوعية فى مختلف الرتب.

وأوضحت الداخلية أنه تم الدفع بقيادات شابة لتولى مناصب قيادية بهدف ضخ دماء جديدة بالعديد من مديريات الأمن والقطاعات الأمنية، لتتمكن من الاضطلاع بمسئولياتها الأمنية واستكمال مسيرة تطوير منظومة العمل الشرطى وفق استراتيجية الوزارة فى المرحلة المقبلة، وترسيخ سياستها فى إعلاء مبدأ سيادة القانون والموائمة بين تحقيق الأمن بمفهومة الشامل ومراعاة حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.

ونوهت الوزارة إلى أن هناك تغييرات مؤثرة فى بعض المواقع الشرطية سيكون لها مردود إيجابى على تطوير الأداء الأمنى، وهذه التغييرات شملت عدداً من مساعدى الوزير ومديرى الأمن ومديرى المصالح والإدارات ونوابهم، كما تمت الاستجابة لرغبات الضباط الذين أمضوا المدة المقررة بالمنطقة الثالثة، ونقل آخرين إليها من الذين لم سبق لهم الخدمة بتلك المنطقة.


>ـ الداخلية: تنفيذ حركة تنقلات الشرطة بداية من أول أغسطس

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