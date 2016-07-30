أخبار سوريا.. المرصد : داعش أعدم 24 مدنيا فى قرية البوير بمنبج

أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان أمس الجمعة، بأن تنظيم داعش المتشدد أعدم 24 مدنيا فى قرية قرب مدينة منبج فى محافظة حلب شمال غربى سوريا.

ونقلت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية عن عبد الرحمن قوله " إن تنظيم داعش أعدم 24 مدنيا على الأقل خلال الـ24 ساعة الأخيرة، إثر اقتحامه قرية البوير أمس، وخوضه اشتباكات ضد قوات سوريا الديمقراطية التى انسحبت من البلدة" الواقعة على بعد عشرة كيلومترات شمال غرب مدينة منبج ".

ويأتى هذا الحادث فى وقت أكد التحالف الدولى ضد تنظيم داعش، ليلة الجمعة، سقوط مزيد من الضحايا المدنيين فى الغارات التى يشنها فى العراق وسوريا خلال الأشهر الأخيرة، ليصل العدد الإجمالى للضحايا المعترف به رسميا منذ بداية حملة القصف إلى 55 قتيلا.