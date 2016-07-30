كاظم الساهر من قرطاج: طلبت مشاركة نور قمر معي ولا ألعب البوكيمون غو

قبل حفله على مسرح قرطاج الليلة عقد الفنان كاظم الساهر مؤتمراً صحفياً ذكر فيه انه لشدة تعبه كان لا يرغب في عقده حتى ينال قسطاً من الراحة قبل الحفل لكنه تراجع عن قراره حباً في تونس التي عبر عن اعجابه بشعبها و قدرتها على ان تظل جميلة رغم كل ما حدث بها.

و صرح كاظم بانه لم يضبط برنامجاً محدداً لسهرته لانه حريص على تلبية طلبات جمهوره .

وطلب كاظم من ادارة المهرجان ان تسعى لاحضار نور قمر طفلة ذا فويس لحفله الليلة و رداً على سؤال حول انسحابه من ذا فويس كيدز قال كاظم :"لم اقرر بعد و لكنها كانت من اصعب التجارب و اكتشفت ذلك لاحقاً عندما وقفت على مدى تاثر الاطفال عند انسحابهم"، واضاف انه حز في نفسه ان يسمع من والدة جنا اصغر مشاركة في فريقه انها تقوقعت على نفسها و ما استطاعت تجاوز فكرة انسحابها كما قال انه تاثر كثيراً لما علم ان احد الاطفال صار رفاقه بالمدرسة يتهكمون عليه لانه انسحب من البرنامج.

و اعلن القيصر في ندوته الصحفية انه وبسبب ما بلغه من انعكاسات حصلت للاطفال بسبب انسحابهم فانه طلب ان يجتمع به من جديد و الف و لحن اغنية غناها معهم.

و كشف كاظم بانه سيختفي عن الانظار لمدة ثلاثة اشهر بعد طرح البومه الجديد ثم سيحاول ان يعرف بعد ذلك مدى نجاحه "لانه لا يمكن تقييم نجاح العمل في فترة قصيرة".

و في رده على سؤال "سيدتي "عن ملحمة قلقامش و امكانية تمويلها من مهرجانات كبيرة قال كاظم انه انهاها وهو في انتظار تمويل كبير لا يمكن ان توفره الا دولة .

كاظم اعترف ايضا بانه فاشل في التسويق و قال انه لم ينزل على هاتفه لعبة البوكيمون قو لانه لا يملك الوقت لذلك، كما نفى كاظم ان يكون جمهوره من النساء فقط قائلا"لا ليش عندي رجال يحبوني".

و قد عرفت قاعة المؤتمر الصحفي فوضى كبيرة اذ حاولت بعض معجباته الاقتراب منه لالتقاط صور معه وقد تم اخراجه من القاعة بمساعدة الامن.