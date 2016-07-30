أغنى رجال العالم.. بيل غيتس يحافظ على الصدارة

كشفت مجلة فوربس Forbes أن جيف بيزوس Jeff Bezos مؤسس شركة Amazon ورئيسها التنفيذي أصبح ثالث أغنى رجل في العالم للمرة الأولى، متفوقاً على وارين بافيت Warren Buffett الرئيس التنفيذي لشركة Berkshire Hathaway.

وبلغت ثروة بيزوس 65.3 مليار دولار، مقارنة بثروة بافيت التي وصلت قيمتها إلى 64.9 مليار دولار.

ويملك بيزوس البالغ من العمر 52 عاماً، 18 في المئة تقريباً من أسهم Amazon. وارتفع سعر سهم الشركة بنحو 50 في المئة منذ أوائل فبراير، فيما واصل أكبر متجر للبيع بالتجزئة على الانترنت في العالم تحقيق مكاسب كبيرة مع تزايد الإقبال على الشراء عن طريق الإنترنت عوضاً عن المراكز التجارية.

ولا يزال بيل غيتس Bill Gates أحد مؤسسي شركة مايكروسوفت Microsoft أغنى رجل في العالم بثروة بلغت قيمتها 77.7 مليار دولار، بينما حل الإسباني أمانثيو أورتيجا Amancio Ortega الذي أسس سلسلة متاجر Zara للأزياء في المركز الثاني بثروة قيمتها 72.7 مليار دولار.

وحل مارك زوكربيرغ Mark Zuckerberg الرئيس التنفيذي لشركة فيس بوك Facebook ومؤسس موقع التواصل الاجتماعي في المركز الخامس بثروة قيمتها 54 مليار دولار.

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"