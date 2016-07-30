إحالة واقعة إدراج اسم موظفة فى كنترول الإعدادية بدمياط دون علمها للتحقيق

قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، إحالة واقعة إدراج اسم أحدى الموظفات بمديرية التربية والتعليم بلجنة كنترول الإعدادية دون علمها وصرف مكافأة لها إلى التحقيق العاجل.

وكانت شكوى قد وردت إلى المحافظ من أحد المواطنين من العاملين السابقين بمديرية التربية والتعليم يتضرر فيها من وضع بعض أسماء العاملين بالمديرية بلجان الكنترول دون علمهم، وكذا صرف مبلغ المكافأة باسمهم وتوزيعه دون علمهم أيضاً، وبإحالة الشكوى إلى إدارة التفتيش المالى والإدارى بالمحافظة تبين أنه تم إدراج اسم إحدى الموظفات بالمديرية بكشوف لجان الكنترول للشهادة الاعدادية دون علمها.

وقال الموظفة أثناء التحقيق، أنها فوجئت بإدراجها، وأن لها مكافأة باسمها بكشوف توزيع استمارات العاملين بلجنة النظام والمراقبة، وقد رفضت استلام المكافأة من الخزينة لعدم مشاركتها فى أعمال الكنترول، وبالعرض على المحافظ قرر إحالة الواقعة للتحقيق العاجل بالشئون القانونية بالمحافظة، وكذا توجيه التعليمات إلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالتنبيه على رؤساء الكنترولات بأنواعها بنطاق المحافظة.

وقرر المحافظ التنبيه على رؤساء الكنترولات بأنواعها بنطاق المحافظة بعدم تكليف أى من العاملين بالعمل بالكنترول إلا بعد عرض مذكرة على وكيل الوزارة بأسماء المكلفين لاعتمادها، وإخطار المكلف شخصياً بخطاب رسمى وتوقيعه بالعلم، وإخطار إدارة شئون العاملين وإدارة الحسابات بصورة من تلك الكشوف، وكذلك قيام شئون العاملين بالمديرية والإدارات التابعة بمراجعة كشوف المكافأة المقررة لكل منهم والمرسلة إليهم من الكنترولات ومطابقتها قبل إرسالها إلى إدارة الحسابات لاتخاذ إجراءات صرف المكافأة، وموافاة المحافظ بما تم.

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