إصابة شخصين وضبط 6 فى مشاجرة بالخرطوش فى أسوان

أسفرت مشاجرة نشبت بين مجموعة من المزارعين بقرية الشهامة بمحافظة أسوان، فجر اليوم، السبت، واستخدم فيها طلقات الخرطوش، عن إصابة شخصين، فيما تمكنت مباحث مركز شرطة أدفو من ضبط 6 أشخاص أطراف المشاجرة والسلاح المستخدم.

تلقى اللواء مجدى موسى، مدير أمن أسوان، إخطاراً من مأمور مركز شرطة إدفو، يفيد بوقوع مشاجرة بين عدد من المزارعين بقرية الشهامة مركز أدفو شمال محافظة أسوان.

وتبين من التحريات، أن المشاجرة وقعت بين كل من "محمد.م" 16 سنة، مصاب برش خرطوش بالظهر، وشقيقه "رضوان" 38 سنة، مصاب برش خرطوش بالقدم اليمنى، وتم نقلهما لمستشفى أدفو العام لتلقى العلاج اللازم، وشقيقهما "عبد الله" 26 سنة، وشقيقهم "عبد اللطيف" 28 سنة، وجميعهم مقيمين قرية الكرنك مركز إدفو، طرف أول فى المشاجرة، بينما ضم الطرف الثانى فى المشاجرة، كل من "مصطفى.خ" 27 سنة، وشقيقه "رجب" 30 سنة، ومقيمين بنفس القرية.

وأضافت التحريات، أن سبب المشاجرة خلافات سابقة بينهما على حيازة قطعة أرض ملك الدولة بقرية الشهامة، وتعدى خلالها الطرف الثانى على الأول بالضرب بسلاح نارى عبارة عن خرطوش.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم فى الواقعة عبارة عن "بندقية خرطوش عيار 12مللى، وبسؤالهم أيدوا ما جاء بالفحص وتبادلوا الاتهامات فيما بينهم".

وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم (10012 / 2016 م) جنح المركز، وجار العرض على النيابة العامة.

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