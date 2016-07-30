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اليوم.. أبومازن يلتقى وزيرى خارجية فرنسا وأمريكا لتقييم جهود إحياء عملية السلام

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اليوم.. أبومازن يلتقى وزيرى خارجية فرنسا وأمريكا لتقييم جهود إحياء عملية السلام اليوم.. أبومازن يلتقى وزيرى خارجية فرنسا وأمريكا لتقييم جهود إحياء عملية السلام
يلتقى الرئيس الفلسطينى محمود عباس اليوم السبت بباريس وزيرى الخارجية الفرنسى جون مارك أيرولت، والأمريكى جون كيرى لبحث الجهود الجارية لدفع عملية السلام فى الشرق الأوسط.

وذكرت الخارجية الفرنسية - فى بيان - أن الرئيس عباس وجون مارك ايرولت سيبحثان جهود تفعيل مبادرة السلام فى الشرق الاوسط.

وأضافت أنه بعد الاجتماع الوزارى الذى عقد فى 3 يونيو بباريس، سيجرى الوزيران ايرولت وكيرى تقييما لمبادرة السلام فى الشرق الأوسط وسيواصلان التنسيق فى هذا الأمر، مشيرة إلى أن المحادثات بين كيرى وايرولت ستتناول أيضا تتطورات الاوضاع فى سوريا.

وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربى قد صرح ، بأن مباحثات كيرى والرئيس الفلسطينى ستتركز حول سبل تهيئة الظروف اللازمة لدفع الجهود من اجل التوصل الى حل الدولتين بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وأكد المسئول الامريكى أن القضية الفلسطينية لاتزال أحد أولويات وزير الخارجية الامريكي، مشيرا إلى أن كيرى ظل منذ توليه حقيبة الخارجية يبذل جهودا حقيقية من اجل دفع المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية.

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مصر 365