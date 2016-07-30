3 فوائد صحية للكمثرى.. أهمها الحفاظ على صحة العينين وتقوية القلب

• الكمثرى تعزز وظائف المخ

• الكمثرى تقوى القلب

• الكمثرى تقلل من الإصابة بأمراض العيون

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6 فوائد مذهلة للكمثرى.. تضبط السكر وتمنع سرطان القولون

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كشف فريق من الباحثين عبر الموقع الطبى الأمريكى “HealthFood Star”، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، أن فاكهة الكمثرى على رأس قائمة أصح الفواكه، ولها العديد من الفوائد التى تشمل:>ثمرة واحدة من الكمثرى تحتوى على 30% من الجرعة اليومية الموصى بها من النحاس، وهو معدن يساعد على الحفاظ على صحة الجهاز العصبى، مما يزيد أيضاً من القوة الذهنية، وهى مصدر ممتاز لسكر الفواكه والجلوكوز التي تساعدنا فى الحفاظ على الطاقة طوال اليوم وتعزز وظائف المخ.>أمراض القلب السبب الأكبر للوفاة فى العالم، لكن كمثرى واحدة يومياً يمكن أن تحمى من السكتات الدماغية والنوبات القلبية، كما أنها غنية بالألياف التى تساعد القلب على البقاء فى صحة جيدة، وتعمل على خفض ضغط الدم وتقليل مستويات الكولسترول السيئ.>تحتوى الكمثرى على مضادات الأكسدة والفيتامينات وهى من بين أفضل الأطعمة التى تحمي العينين، إذ أظهرت بعض الأبحاث أن الاستهلاك المنتظم للكمثرى سوف يقلل إلى حد كبير من خطر مرض الضمور البقعى الذى يصيب العين المرتبط بالشيخوخة.