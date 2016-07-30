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البرلمان يناقش ترتيبات موسم الحج الأربعاء المقبل بحضور وزير التخطيط

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البرلمان يناقش ترتيبات موسم الحج الأربعاء المقبل بحضور وزير التخطيط البرلمان يناقش ترتيبات موسم الحج الأربعاء المقبل بحضور وزير التخطيط
قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، التى يترأسها الدكتور أسامة العبد، إن اللجنة ستعقد اجتماعاً يوم الأربعاء المقبل، لمناقشة ترتيبات موسم الحج، من حيث استعدادات السفر والسكن والبعثة الطبية، وبحث التيسير على الحجاج لتلافى الأخطاء التى شهدتها مواسم الحج الماضية.

وأضاف أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الاجتماع سيحضره وزير التخطيط أشرف العربى باعتباره رئيس بعثة الحج هذا العام، بجانب ممثلين عن وزارات الاوقاف والداخلية والسياحة والتضامن الاجتماعى والصحة والطيران المدنى.

اللجنة الدينية بالبرلمان تعد تقريرًا عن زيارتها للبابا تواضروس
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