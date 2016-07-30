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بالصور.. إهدار المال العام بالوادى الجديد باضاءة كشافات الإنارة بطريق الخارجة نهاراً

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بالصور.. إهدار المال العام بالوادى الجديد باضاءة كشافات الإنارة بطريق الخارجة نهاراً بالصور.. إهدار المال العام بالوادى الجديد باضاءة كشافات الإنارة بطريق الخارجة نهاراً
رصدت عدسة "اليوم السابع"، أحد مظاهر إهدار المال العام بمحافظة الوادى الجديد، من خلال إضاءة أعمدة الانارة الخاصة بطريق الخارجة أسيوط، وخاصة عند مدخل مدينة الخارجة بالقرب من بوابة دخول المحافظة والتى ظلت مضاءة على مدار اليوم بالكامل دون إطفاء فى الخط الجديد الذى يتم احلاله وتطويرة فى الوقت الذى ظلت أعمدة البوابة تعانى من أعطال فى الكشافات الخاصة بها.

وعلى الرغم من التزام بسياسة ترشيد استهلاك الكهرباء ونشر اعلانات تحفيزية للمواطنين لحثهم على ترشيد استهلاك الكهرباء وهو ما لم تعتد به القطاعات الحكومية بمحافظة الوادى الجديد باصرار المسئولين عن انارة الشوارع بترك الكشافات مضاءة طوال النهار دون اسباب مقنعة لهذا الاجراء .

وكانت عدسة اليوم السابع قد رصدت تكرار تلك الظاهرة فى عدة مناطق بمدينة الخارجة ومنها شارع جمال عبد الناصر وعدة احياء اخرى من خلال ترك الكشافات مضاءة على مدار اليوم وكانت الاجهزة المختصة تعلل ذلك بأن الكشافات تعمل بالنظام التلقائى والفصل الذاتى فور انتشار ضوء النهار وهو ما لم يحدث رغم رصد تلك الظاهرة فى منتصف اليوم وفى وقت الظهيرة وحتى الثالثة عصرا .

انارة الشوارع نهارا (1)
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انارة الشوارع نهارا بالوادى الجديد

انارة الشوارع نهارا (2)
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طريق الخارجة اسيوط وانارة اعمدته فى وقت الظهيرة

انارة الشوارع نهارا (3)
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مدخل مدينة الخارجة وانارة اعمدته طوال اليوم دون داعى

انارة الشوارع نهارا (4)
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الوادى الجديد لا لاتلتزم بتوجيهات الرئيس بترشيد استهلاك الكهرباء

انارة الشوارع نهارا (5)
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اعمدة الانارة مضاءة فى وضح النهار بالوادى الجديد

انارة الشوارع نهارا (6)
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كشافات اعمدة انارة طريق الخارجة اسيوط مضاءة نهارا ومعطلة ليلا

انارة الشوارع نهارا (7)
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كشافات اعمدة الانارة التى لم يتم استلامها مضاءة طوال اليوم بالخارجة


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مصر 365

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