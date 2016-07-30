بالصور.. إهدار المال العام بالوادى الجديد باضاءة كشافات الإنارة بطريق الخارجة نهاراً

رصدت عدسة "اليوم السابع"، أحد مظاهر إهدار المال العام بمحافظة الوادى الجديد، من خلال إضاءة أعمدة الانارة الخاصة بطريق الخارجة أسيوط، وخاصة عند مدخل مدينة الخارجة بالقرب من بوابة دخول المحافظة والتى ظلت مضاءة على مدار اليوم بالكامل دون إطفاء فى الخط الجديد الذى يتم احلاله وتطويرة فى الوقت الذى ظلت أعمدة البوابة تعانى من أعطال فى الكشافات الخاصة بها.

وعلى الرغم من التزام الحكومة بسياسة ترشيد استهلاك الكهرباء ونشر اعلانات تحفيزية للمواطنين لحثهم على ترشيد استهلاك الكهرباء وهو ما لم تعتد به القطاعات الحكومية بمحافظة الوادى الجديد باصرار المسئولين عن انارة الشوارع بترك الكشافات مضاءة طوال النهار دون اسباب مقنعة لهذا الاجراء .

وكانت عدسة اليوم السابع قد رصدت تكرار تلك الظاهرة فى عدة مناطق بمدينة الخارجة ومنها شارع جمال عبد الناصر وعدة احياء اخرى من خلال ترك الكشافات مضاءة على مدار اليوم وكانت الاجهزة المختصة تعلل ذلك بأن الكشافات تعمل بالنظام التلقائى والفصل الذاتى فور انتشار ضوء النهار وهو ما لم يحدث رغم رصد تلك الظاهرة فى منتصف اليوم وفى وقت الظهيرة وحتى الثالثة عصرا .



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انارة الشوارع نهارا بالوادى الجديد



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طريق الخارجة اسيوط وانارة اعمدته فى وقت الظهيرة



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مدخل مدينة الخارجة وانارة اعمدته طوال اليوم دون داعى



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الوادى الجديد لا لاتلتزم بتوجيهات الرئيس بترشيد استهلاك الكهرباء



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اعمدة الانارة مضاءة فى وضح النهار بالوادى الجديد



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كشافات اعمدة انارة طريق الخارجة اسيوط مضاءة نهارا ومعطلة ليلا



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كشافات اعمدة الانارة التى لم يتم استلامها مضاءة طوال اليوم بالخارجة