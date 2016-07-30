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5 علامات تدل على نقص الخصوبة.. لا تتجاهلها

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5 علامات تدل على نقص الخصوبة.. لا تتجاهلها 5 علامات تدل على نقص الخصوبة.. لا تتجاهلها
يعانى بعض الرجال والسيدات أحيانا من مشكلات فى الخصوبة، لكن الأمر يبدو بلا حل أحيانا لدرجة تجعل من الرجال والنساء حائرين فى التصرف السليم إزاء الأزمة .

وهناك بعض العلامات التى اعتبرها موقع "بولد سكاى " مؤثرة وينبغى الوقوف عندها إذ أن تجاهلها يزيد الأمور تعقيدا، ومن هذه العلامات التى تشير لنقص الخصوبة عند الرجال والنساء الآتى:

1- عدم القدرة على الفوز بحمل: إذا استمر الأمر لـ 6 شهور فإن ذلك قد يعنى ضرورة القلق ، فقد يكون ذلك دليلا على نقص الخصوبة.
>2- تخبط الدورة لدى السيدات : إذا كانت الدورة لا تأتى فى مواعيدها أبدا فإن ذلك قد يكون دليلا واضحا على نقص الخصوبة .
>3- الدورة الثقيلة للسيدات: إذا كانت الدورة تأتى ثقيلة، فإن ذلك يعنى أن الأمر فى دائرة الخطر ، استمرارها لخمس أيام قد يكون علامة أيضا على قلة الخصوبة .
>4-الدورة المؤلمة: إذا كانت الدورة مؤلمة جدا لدى السيدات أو الفتيات، فقد يكون علامة على نقص الخصوبة .
>5 - القذف الجاف لدى الرجال : ويعنى ذلك نزول نسبة أقل من السائل المنوى عن تلك الكمية المعتادة، فذلك دليل على نقص الخصوبة.

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