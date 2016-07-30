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أخبار المغرب.. الشرطة تحبط محاولة فرار نزلاء من أحد سجون الدار البيضاء

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أخبار المغرب.. الشرطة تحبط محاولة فرار نزلاء من أحد سجون الدار البيضاء أخبار المغرب.. الشرطة تحبط محاولة فرار نزلاء من أحد سجون الدار البيضاء
أحبطت الشرطة المغربية، محاولة فرار نزلاء قاصرين فى أحد السجون بمدينة الدار البيضاء كبرى مدن البلاد، ما أسفر عن إصابة 28 من قوات الأمن و تسعة سجناء قاصرين.

ونقل راديو (سوا) الأمريكى عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج التابعة لرئاسة قولها أمس الجمعة، فى بيان لها - "إن مركز الإصلاح والتهذيب عين السبع (عكاشة-الدار البيضاء) شهد أمس أحداث شغب وتمرد من طرف نزلاء هذه المؤسسة."

وأضاف البيان أنه أصيب خلال تلك الأحدث 28 من عناصر الأمن، وتسعة من السجناء القاصريين، وتم نقل أحد المصابين القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة إلى قسم الإنعاش لإصابته برصاصة على مستوى الصدر.

وأشار البيان إلى أن الذين حاولوا الفرار تعمدوا خلق أحداث شغب وأحرقوا بعض الأفرشة لدفع الموظفين إلى التدخل لتدارك الوضع ومن ثم مهاجمتهم.

وأوضح أن سجناء حاولوا كسر باب مكان لإيداع الأسلحة ليهاجموا الموظفين، لكنهم فشلوا فى ذلك أمام تدخل الشرطة التى نجحت فى إحباط المخطط المدروس.

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مصر 365

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