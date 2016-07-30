بالصور.. اختتام مهرجان اكتشاف الموهوبين بثقافة جنوب سيناء

اختمت مهرجان اكتشاف الموهوبين من طلاب المدارس فى جميع المراحل التعليمية والجامعات وجميع الأعمار تحت شعار "الموهبة عطاء بلا حدود" بقصر ثقافة طور سيناء مساء اليوم بحضور النائبة سارة صالح عضو مجلس النواب عن دائرة جنوب سيناء. والمحاسب فوزى همام رئيس مدينة طور سيناء والعميد عبد المنعم حلاة مدير ثقافة جنوب سيناء وماجد يونس مدير الشئون التنفيذية نائبا عن وكيل وزارة التعليم وفضيلة الشيخ إسماعيل الراوى وكيل وزارة الأوقاف والإذاعى الكبير أحمد زاهر والكاتب والشاعر سلام مدخل والشيخ إبراهيم أحمد مدير الإرشاد الدينى والمطرب أحمد صبحى رئيس نقابة المؤلفين والمبدعين بجنوب سيناء وشيماء ممدوح مديرة قصرثقافة طور سيناء والإذاعى وليد صابر من إذاعة جنوب سيناء.

أقام المهرجان فرع ثقافة جنوب سيناء بالتنسيق مع إدارة الموهوبين والتعلم الذكى بمديرية التربية والتعليم ونقابة المصريين المستقلة للمؤلفين والمبدعين، واستضافه قصر ثافة طور سيناء، تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء. وكان فى استقبال الحضور العميد عبد المنعم حلاوة، مدير فرع ثقافة جنوب سيناء، وشيماء ممدوح مدير قصر ثقافة طور سيناء.

ضمن المهرجان استعراض مجموعة من الموهوبين من الشباب والفتيات فى عدة مجالات فنية سواء غناء أو إلقاء أو تأليف أو تمثيل أو عزف وغيرها وأعرب الحضور عن بالغ سعادتهم بالأمسية التى كشفت عن أن جنوب سيناء زاخرة بالمواهب فى كل المجالات.

وقال عبدالمنعم حلاوة مدير فرع ثقافة جنوب سيناء يأتى المهرجان بناء على تعليمات المحافظ اللواء خالد فودة، الذى أكد حرصه على ضرورة تبنى أبنائنا الموهوبين فى كل الكجالات وانطلاقا من إيمان الثقافة بترسيخ الاهتمام بالموهوبين وخاصة أدب الطفل كنواة أساسية لتكوين شخصية الطفل السيناوى وتشكيل قدراته الخيالية والجمالية، والتنويرية بما يتماشى مع روح العصر مؤكدا أن الموهوبين هم الثروة الحقيقية للمجتمع فهم قاطرة الأمم نحو التقدم والرقى والموهبة نعمة من الله وفضل ويكتمل نضجها بعوامل مكتسبة من أهمها البيئة الصالحة والعناية بأسباب صَقْلها كالتعليم والتدريب وعلى هامش المهرجان أقام فرع ثقافة جنوب سيناء معرضا للكتاب لإصدارات الهيئة بأسعار رمزية تتراوح ما بين 50 قرشا إلى 3 جنيهات

>وفى ختام المهرجان قام الفنان أحمد صبحى رئيس نقابة المؤلفين والمبدعين بجنوب سيناء بتوزيع شهادات تقديروجوائز على الفائزين فى دور الكمبيوتر وأوئل الثانوية العامة من أبناء العاملين بمديرية الثقافة.



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المهندس فوزى همام رئيس مدنية طور سيناء يكريم أولى على الثانوية العامة



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الشيخ إسماعيل الروى يسلم شهاده تقدير إلى إحدى المواهب



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رئيس نقابة المؤلفين والمبدعين بجنوب سيناء بتوزيع شهادات على المواهب



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رئيس مدنية طور سيناء ومديرثقافة جنوب سيناء وكيل وزارة الأوقاف

بالصور.. بدء مسابقة اكتشاف الموهوبين فى جنوب سيناء بقصر ثقافة الطور

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