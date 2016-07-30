اليوم.. هندسة عين شمس تحتفل بمهرجان اليوبيل الفضى بحضور رئيس الوزراء

تنظم جمعية خريجى هندسة عين شمس مهرجان اليوبيل الفضى تحت عنوان "شموس لا تغيب"، وذلك اليوم السبت ولمدة أسبوع كامل بحضور رئيس الوزراء و 5 وزارء، وذلك بكلية الهندسة بجامعة عين شمس.

وسيشارك فى الاحتفالية كلا من المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، والدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، والدكتور جلال سعيد وزير النقل، والدكتور مصطفى مدبولى وزير الاسكان، والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، بالإضافة إلى كل من الدكتور عبد الوهاب عزت القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمد أيمن عاشور عميد كلية الهندسة بالجامعة.

ويأتى المهرجان الذى ستبدأ فعالياته فى التاسعة من صباح اليوم السبت برعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وستبدأ فعاليات المهرجان بمسرح كلية الهندسة وسيشهد تكريم الدفعات التى مر على تخرجها 25عاماً من أقسام "مدنى ، عمارة ، كهرباء ، ميكانيكا " منذ عام 86 حتى عام 92".

كما سيشهد المهرجان ندوات ثقافية ولقاءات علمية ورياضية داخل الكلية، على أن يختتم المهرجان مساء الخميس 4 أغسطس بحفل فنى ساهر بأحد فنادق القاهرة.

هندسة عين شمس تشارك القوات المسلحة فى تنفيذ مشروعات لتبادل الخبرات

>