عودة عمل الخط الملاحى "شرم الشيخ - الغردقة" اليوم بعد توقف سنتين

أكد ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء شرم الشيخ البحرى يستعد لافتتاح الخط الداخلى " الغردقة - شرم الشيخ"، اليوم السبت، باستقبال العبارة "دابس بس" القادمة من ميناء الغردقة إلى ميناء شرم الشيخ بعد توقف سنتين.

ويأتى على متن العبارة يحيى راشد وزير السياحة، واللواء هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، واللواء طارق غنيم رئيس قطاع النقل البحر الأحمر والعميد هيثم محمد إبراهيم مدير عام ميناء الغردقة، وسيكون فى استقبالهم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ورجال الأعمال والقيادات الأمنية والتنفيذية.

باستقبال العبارة "دابس بس" فى ميناء شرم.. عودة عمل الخط الملاحى شرم الشيخ الغردقة بعد توقف سنتين.. غدا

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