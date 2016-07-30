أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

عودة عمل الخط الملاحى "شرم الشيخ - الغردقة" اليوم بعد توقف سنتين

Google+ Print
عودة عمل الخط الملاحى "شرم الشيخ - الغردقة" اليوم بعد توقف سنتين عودة عمل الخط الملاحى "شرم الشيخ - الغردقة" اليوم بعد توقف سنتين
أكد ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء شرم الشيخ البحرى يستعد لافتتاح الخط الداخلى " الغردقة - شرم الشيخ"، اليوم السبت، باستقبال العبارة "دابس بس" القادمة من ميناء الغردقة إلى ميناء شرم الشيخ بعد توقف سنتين.

ويأتى على متن العبارة يحيى راشد وزير السياحة، واللواء هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، واللواء طارق غنيم رئيس قطاع النقل البحر الأحمر والعميد هيثم محمد إبراهيم مدير عام ميناء الغردقة، وسيكون فى استقبالهم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ورجال الأعمال والقيادات الأمنية والتنفيذية.

باستقبال العبارة "دابس بس" فى ميناء شرم.. عودة عمل الخط الملاحى شرم الشيخ الغردقة بعد توقف سنتين.. غدا
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365