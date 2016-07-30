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مدير أمن جنوب سيناء الجديد: تحقيق الأمن ضرورة لعودة روح السياحة

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مدير أمن جنوب سيناء الجديد: تحقيق الأمن ضرورة لعودة روح السياحة مدير أمن جنوب سيناء الجديد: تحقيق الأمن ضرورة لعودة روح السياحة
قال اللواء أحمد مصطفى طايل مدير أمن جنوب سيناء الجديد تصريح خاص لـ "اليوم السابع" إن هدفنا تحقيق بيئة مساعده على التنمية والاستثمار فى مجال السياحة وإعادة روح السياحة وتحقيق الأمن مشترك بين جميع الجهات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وأضاف طايل أن تحقيق الأمن بنسبة المنافذ الحدودية للمحافظة والاهتمام بتأمين الطرق الرئيسية لمرور السائحين فى أمان، مشيرا إلى ضرور سرعة تنفيذ تكيلفات اللواء محدى عبد الغفار وزير الداخلية للاهتمام بالنواحى والإجراءات التأمنية وخاصة بالطرق الرئيسية.

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