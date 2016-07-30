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أخبار لبنان.. الشرطة البرازيلية تعتقل لبنانيا على صلة بحزب الله

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أخبار لبنان.. الشرطة البرازيلية تعتقل لبنانيا على صلة بحزب الله أخبار لبنان.. الشرطة البرازيلية تعتقل لبنانيا على صلة بحزب الله
اعتقلت الشرطة البرازيلية، رجلا لبنانيا يشتبه فى صلته بحزب الله، وذلك قبل أسبوع من افتتاح أولمبياد ريو دى جانيرو.

وأوضحت الشرطة البرازيلية -فى بيان اوردته قناة سكاى نيوز الاخبارية أمس الجمعة - أن فادى حسن نبها (42 عاما) الذى صدرت بحقه 3 مذكرات توقيف من الشرطة الدولية الانتربول أعتقل فى كاييراس بالعاصمة ساو باولو، مضيفة أنه ملاحق بتهمة تهريب مخدرات على نطاق دولى.

وقال متحدث باسم شرطة ساو باولو إن الشرطة الاتحادية تسلمت نبها بعد القبض عليه، فى انتظار ترحيله من البلاد، وكانت الشرطة الفدرالية فى ريو دى جانيرو قد أوقفت برازيليا من أصل لبنانى اسمه شاعر قلاوون للاشتباه بعلاقته بتنظيم دعش، قبل 8 أيام من افتتاح أولمبياد 2016.

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