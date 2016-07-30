ممارسة الرياضة تمنع الإصابة بـ 4 أنواع من السرطانات أبرزها الثدى والمخ

كشف تقرير نشره الموقع الأمريكى "RD" عن 4 أنواع من السرطانات التى تثير فزع الكثيرين، من الممكن تجنب الإصابة بها من خلال ممارسة الرياضة، لأنها تقلل من خطر الإصابة بالسرطان وتتضمن أنواعه الآتى :

1.سرطان الثدى: ممارسة بعض التمرينات البدنية بشكل معتدل يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدى، حيث أظهرت نتائج دراسة أجراها باحثون فى دورية المعهد الوطنى للسرطان أن ممارسة الرياضة أدت إلى انخفاض نمو أورام الثدى عن طريق خفض مستويات الهرمونات وتنظيم مستويات الانسولين إلى نسبة 20%.

2.سرطان الرئة:وفقا لجمعية الرئة الأمريكية وجد أن النشاط البدنى يقلل من خطر الإصابة بسرطان الرئة بنسبة تصل إلى 20%، وكان من الصعب على الباحثين الحكم بدقة على آثار التدخين .

3.سرطان البروستاتا:لابد من الحفاظ على ممارسة التمارين الرياضية والنشاط البدنى للجسم، فإنه يعد أكثر فاعلية فى الحد من الإصابة بالسرطان .

4.سرطان الدماغ: أحد أنواع السرطان المرعبة، حيث أظهرت نتائج دراسة أجريت من قبل معهد ديوك للسرطان، أن المرضى المصابين بسرطان المخ الذين يمارسون بانتظام أحد التمارين الرياضية يعيشون حياة أطول من الأشخاص الذين لم يمارسوا رياضة، وتشير الدراسة إلى أن النشاط البدنى يؤثر على المزاج العام للمرضى ويعمل على توسيع نطاق قدراتهم فى الحياة.