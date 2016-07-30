إبراهيم صلاح: نتمنى استمرار حازم إمام معنا

"هو قائد نادي الزمالك. ونتمنى أن يستمر معنا".. هكذا تحدث إبراهيم صلاح لاعب وسط الزمالك العائد من جديد إلى صفوف الفريق عقب نهاية إعارته عن حازم إمام.

الزمالك قرر إيقاف حازم إمام وتحويله إلى التحقيق وعرضه للبيع بعدما بدر منه في جنوب إفريقيا مع باسم مرسي. (طالع التفاصيل)

وتحدث إبراهيم صلاح عن حازم إمام قائلا: "نتمنى أن يستمر حازم إمام معنا".

وأضاف خلال ظهوره عبر قناة الحياة 2 "هو قائد نادي الزمالك. قد يكون عصبيا نوعا ما ولكنه في النهاية لاعب محترم وطيب للغاية".

وواصل "سنرى ما يمكننا فعله بخصوص هذا الأمر. قد نعتذر جميعا لمرتضى منصور".

وكرر "أتمنى أن تُحل الأزمة ويبقى حازم إمام معنا".

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