غالي يوضح لـ في الجول حقيقة الاعتزال الدولي و ' الحسابات المختلفة '

هل بالفعل أتخذ حسام غالي القرار النهائي بخصوص الاعتزال دوليا؟ سؤال يُجيب عنه قائد النادي الأهلي لـFilGoal.com.

حسام غالي شارك مع منتخب مصر في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى أمم إفريقيا والتي نجح المنتخب في إتمامها بنجاح والتأهل لأمم إفريقيا.

وخرجت العديد من الأنباء يوم الجمعة تشير لاعتزال حسام غالي اللعب دوليا. فما صحة ذلك؟

يُجيب غالي لـFilGoal.com: "لم أقرر بشكل نهائي الاعتزال الدولي. ولكني أدرس الأمر بجدية".

وأوضح "أدرس الاعتزال الدولي وسأحسم قراري خلال الفترة المقبلة".

لماذا يُفكر غالي في الاعتزال الدولي؟

يقول قائد الأهلي: "يوجد أكثر من سبب بخصوص ذلك الأمر. أشعر أنني أصبحت أكبر سنا ومن المفترض أن أترك فرصة لغيري".

وأضاف "أريد أن أضع كل تركيزي مع الأهلي. حتى لا يكون علي ضغوط تجاه الأهلي وتجاه المنتخب فلا أقدر على التركيز هنا أو هنا".

هل الأزمة الأخيرة هي سبب التفكير في الاعتزال؟ سؤال أخر من FilGoal.com ويُجيب عنه غالي.

وأوضح "لا نهائيا. الأزمة الأخيرة ليس لها أي علاقة بهذا الأمر".

وبخصوص وجود أكثر من لاعب في المنتخب أكبر سنا من غالي، أكمل حديثه قائلا: "هي مسألة نسبية تختلف من لاعب لأخر. ويوجد حسابات مختلفة تجعلني أحسم القرار سواء بالاعتزال الدولي أو استكمال المسيرة".

وواصل "بالتأكيد التفكير في التأهل لكأس العالم والتواجد في المونديال ضمن حساباتي أثناء التفكير في الاعتزال".

ووجه غالي رسالة شكر قائلا: "أحترم كل من يؤيد استمراري مع المنتخب. أشكرهم وأحترمهم جميعا".

الأهلي وإفريقيا

وتطرق غالي في حديثه مع FilGoal.com عن حظوظ الفريق في إفريقيا قائلا: "بعد الفوز على الوداد لدينا الآن عزيمة أكبر من أجل التأهل وتحقيق اللقب".

وأتم "تعاهدنا على الفوز أمام زيسكو وأسيك للوصول إلى النقطة العاشرة وضمان التأهل".

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