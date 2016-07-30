أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

غالي يوضح لـ في الجول حقيقة الاعتزال الدولي و ' الحسابات المختلفة '

Google+ Print
غالي يوضح لـ في الجول حقيقة الاعتزال الدولي و ' الحسابات المختلفة ' غالي يوضح لـ في الجول حقيقة الاعتزال الدولي و ' الحسابات المختلفة '

هل بالفعل أتخذ حسام غالي القرار النهائي بخصوص الاعتزال دوليا؟ سؤال يُجيب عنه قائد النادي الأهلي لـFilGoal.com.

حسام غالي شارك مع منتخب في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى أمم إفريقيا والتي نجح في إتمامها بنجاح والتأهل لأمم إفريقيا.

وخرجت العديد من الأنباء يوم الجمعة تشير لاعتزال حسام غالي اللعب دوليا. فما صحة ذلك؟

يُجيب غالي لـFilGoal.com: "لم أقرر بشكل نهائي الاعتزال الدولي. ولكني أدرس الأمر بجدية".

وأوضح "أدرس الاعتزال الدولي وسأحسم قراري خلال الفترة المقبلة".

لماذا يُفكر غالي في الاعتزال الدولي؟

يقول قائد الأهلي: "يوجد أكثر من سبب بخصوص ذلك الأمر. أشعر أنني أصبحت أكبر سنا ومن المفترض أن أترك فرصة لغيري".

وأضاف "أريد أن أضع كل تركيزي مع الأهلي. حتى لا يكون علي ضغوط تجاه الأهلي وتجاه المنتخب فلا أقدر على التركيز هنا أو هنا".

هل الأزمة الأخيرة هي سبب التفكير في الاعتزال؟ سؤال أخر من FilGoal.com ويُجيب عنه غالي.

وأوضح "لا نهائيا. الأزمة الأخيرة ليس لها أي علاقة بهذا الأمر".

وبخصوص وجود أكثر من لاعب في المنتخب أكبر سنا من غالي، أكمل حديثه قائلا: "هي مسألة نسبية تختلف من لاعب لأخر. ويوجد حسابات مختلفة تجعلني أحسم القرار سواء بالاعتزال الدولي أو استكمال المسيرة".

وواصل "بالتأكيد التفكير في التأهل لكأس العالم والتواجد في المونديال ضمن حساباتي أثناء التفكير في الاعتزال".

ووجه غالي رسالة شكر قائلا: "أحترم كل من يؤيد استمراري مع المنتخب. أشكرهم وأحترمهم جميعا".

الأهلي وإفريقيا

وتطرق غالي في حديثه مع FilGoal.com عن حظوظ الفريق في إفريقيا قائلا: "بعد الفوز على الوداد لدينا الآن عزيمة أكبر من أجل التأهل وتحقيق اللقب".

وأتم "تعاهدنا على الفوز أمام زيسكو وأسيك للوصول إلى النقطة العاشرة وضمان التأهل".

طالع أيضا

تقرير في الجول - كيف يصعد الأهلي إلى نصف نهائي دوري الأبطال.. "قد يتصدر".

حوار في الجول - وليد سليمان يتحدث عن حظوظ الأهلي إفريقيا والتتويج بالدوري وكأس العالم

حوار في الجول - أحمد عادل: 3 أشياء للتغلب على عدم المشاركة.. والمرارة مستمرة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات

ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات

مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب

مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب