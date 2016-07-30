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خبر في الجول - وادي دجلة يطلب ضم ثنائي الزمالك

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خبر في الجول - وادي دجلة يطلب ضم ثنائي الزمالك خبر في الجول - وادي دجلة يطلب ضم ثنائي الزمالك

تقدم نادي وادي دجلة بطلب ضم ثنائي الزمالك يوسف إبراهيم "أوباما" وإبراهيم عبد الخالق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعلم FilGoal.com أن إدارة نادي وادي دجلة قدمت عرضا لضم ثنائي الزمالك يوسف إبراهيم "أوباما" وإبراهيم عبد الخالق قبل بداية الموسم المقبل.

عرض وادي دجلة لضم ثنائي جاء بحيث يضم أوباما على سبيل الإعارة لمدة موسم، في حين يضموا إبراهيم عبد الخالق بشكل كامل.

وسيكون عرض وادي دجلة لضم الثنائي منفصلا عن عرض الزمالك لضم ستانلي أوهيناتشي الذي سيوقع للفريق الأبيض صباح السبت بشكل رسمي. (طالع التفاصيل)

من جانبه، طلب نادي الزمالك من إدارة وادي دجلة مهلة قبل اتخاذ القرار النهائي.

وعاد أوباما إلى صفوف الزمالك بعدما قرر النادي قطع إعارته إلى الاتحاد. (طالع التفاصيل)

بينما أعلن إبراهيم عبد الخالق في أكثر من مناسبة رغبته في الرحيل عن الزمالك. (طالع التفاصيل)

ويستعد الزمالك لمواجهة نادي الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل، ضمن مباريات الدور نصف النهائي في بطولة كأس .

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