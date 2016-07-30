حكاية مؤمن سليمان – ' المصري الأجنبي ' صاحب خبرات أياكس الذي أحرج الزمالك

"ميزة تبديل المدربين كثيرا في الزمالك الفترة الأخيرة، إن المشجعين الصغار هيعرفوا لاعيبة الفريق القديمة".. بهذه الكلمات تداول جمهور نادي الزمالك خبر تولي مؤمن سليمان مسؤولية الفريق.

مؤمن سليمان المدير الفني السابع للزمالك هذا الموسم هو أحد لاعبي الفريق السابقين في فترة التسعينات، وهو رهان مرتضى منصور الجديد ولو بشكل مؤقت.

وأعلن الزمالك تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق على خلفية إقالة محمد حلمي المدير الفني السابق، وسيكون سليمان فيه هو المدرب العام بجانب المدير الفني الأجنبي الذي سيتعاقد معه الفريق الأبيض. (طالع التفاصيل)

وبعدما كان بعيدا عن الصورة، أصبح مؤمن سليمان في مهمة كبيرة لإسعاد الملايين من جمهور الزمالك، فمن هو هذا الرجل؟

محطته الأخيرة

محطة مؤمن سليمان الأخيرة في الموسم الماضي كانت مع فريق الأسيوطي. سليمان كان قاب قوسين أو أدنى من الصعود بالفريق للدوري الممتاز حتى انتهى حلمه في المباراة الفاصلة أمام نادي النصر للتعدين بسيناريو مجنون.

الأسيوطي كان متقدما على النصر بهدف مقابل لا شئ في مباراة الإياب من اللقاء الفاصل على الصعود للدوري الممتاز حتى اللحظة الأخيرة، لكن النصر تعادل من ركلة جزاء، قبل أن يتأهل بركلات الترجيح ويكون على مؤمن سليمان وفريقه الاستمرار في دوري الدرجة الثانية لموسم آخر.

من الأسيوطي ينضم مؤمن سليمان للزمالك، ورغم أن مهمته مؤقتة، لكنها قد تكون تاريخية.

فالفوز في 3 مباريات فقط كفيل بأن يكون سليمان هو معشوق جمهور الزمالك الأول في الفترة المقبلة، في ظل منافسته على لقب كأس مصر الذي وصل الفريق لنصف النهائي فيه، واقترابه من الصعود لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا إن تعادل فقط في المباراة المقبلة أمام إنيمبا النيجيري في القاهرة.

مؤمن سليمان لاعبا

لم تكن مسيرة مؤمن سليمان كلاعب طويلة، فقد كان أحد أفراد جيل المنتخب الأوليمبي الذي أشرف عليه رود كرول المدير الفني الهولندي، وكان حازم إمام هو نجمه الأشهر.

وللمرة الأولى شارك مؤمن مع الفريق الأول بديلا لـيحيى نبيل في موسم 1994/1995 في مركز الظهير الأيسر خلال فوز الزمالك على أسوان بهدف مقابل لا شئ.

لعب للفريق الأبيض حتى نهاية موسم 1998/1999 ثم استغنى عنه الفريق، ليتجه إلى الدوري الهولندي للاختبار في أحد الأندية، لكنه لم يوفق ليعود إلى مصر مرة أخرى.

لم تكن مشاركات مؤمن سليمان كثيرة إلا في فترة تولي رود كرول تدريب الفريق بالنظر لأنه كان على علم بقدراته في المنتخب الأولمبي.

مسيرته التدريبية

بدأ مؤمن سليمان مسيرته التدريبية كمدرب لفريق الناشئين في نادي الزمالك عام 2004 رفقة مدحت مكي.

وفي عام 2007 انتقل مؤمن سليمان للعمل مع طارق يحيى في تدريب نادي مصر للمقاصة في دوري الدرجة الثانية، وفي هذا الموسم نجحا في الصعود بالفريق الفيومي للدوري الممتاز.

استمر سليمان رفقة طارق يحيى في مصر للمقاصة لحين انتقل لتدريب إنبي في عام 2008 مع أنور سلامة، ثم في عام 2009 عمل مع فيلادمير ميلادينوف المدير الفني لمنتخب مصر للشباب قبل أن ينتقل إلى بتروجيت عام 2011 لمساعدة حلمي طولان في تدريب الفريق.

شهادات خارجية

"مؤمن سليمان مدربا دارسا داخليا وخارجيا وبإمكانه أن يضيف الكثير لنا" هذا ما قاله أحمد مرتضى منصور عن مؤمن سليمان في تقديمه مدربا للزمالك.

"مؤمن سليمان هو المدرب المصري الأجنبي. هو المدرب الدارس لعمله ولديه من الموهبة الفطرية ما يجعله مدربا كبيرا في الدوري المصري خلال السنوات المقبلة"... محمود الأسيوطي رئيس نادي الأسيوطي في مداخلة مع قناة الحياة

حصل مؤمن سليمان على العديد من الدورات التدريبية وحضر عديد من الدورات التدريبية في أندية مثل أياكس أمستردام وفولام الإنجليزي.

سليمان حضر أيضا فترة معايشة في الدوري اليوناني مع بعض الأندية هناك، وكان كل ذلك قبل بداية مسيرته التدريبية في مصر.

الرجل الأول

للمرة الأولى حصل مؤمن سليمان على لقب الرجل الأول كمديرا فنيا لنادي نجوم المستقبل، حيث كان مدرب الفريق في المباراة أمام الزمالك في دور الـ 32 من بطولة كأس مصر في الموسم الماضي.

وفي تلك المباراة قدم فريقه لقاء جيد، فاز فيه الزمالك بصعوبة بهدفين مقابل هدف.

وبعد الرحيل من نجوم المستقبل، اتجه سليمان لتدريب نادي الإنتاج الحربي، إذ قادهم للصعود للدوري الممتاز في محطة هي الأبرز بمسيرته التدريبية.

اقرأ أيضا

تقرير في الجول - كيف يُفيد ستانلي الزمالك؟.. "ميزة جوهرية ونقطة سلبية"

نصائح الانتقالات – محمد شعبان لمن سينضم للقطبين "كن ذكيا في الأزمات وهذه أهم نصيحة"