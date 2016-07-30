الأهلي يعلنها: صفقات من العيار الثقيل في الأيام المقبلة

تحدث محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة النادي الأهلي عن سوق انتقالات الفريق مشيرا "لعدم نهايته بكل تأكيد".

الأهلي ضم إلى صفوفه محمد الشناوي حارس مرمى بتروجيت ومروان محسن مهاجم الإسماعيلي وعلي معلول قائد الصفاقسي التونسي.

ولكن الأمور لن تتوقف هنا.

وقال عبد الوهاب: "بالتأكيد الصفقات لن تتوقف هنا. مازال الوقت مبكرا".

وأضاف في تصريحات عبر قناة CBC EXTRA "يوجد صفقات من العيار الثقيل خلال الأيام المقبلة".

ورفض عبد الوهاب ذكر أسم أو مركز أيا من تلك الصفقات إلا أنه أكد "صفقات من العيار الثقيل".

وبخصوص احتراف أي لاعب من صفوف الفريق في الوقت الحالي، قال عبد الوهاب: "لا. الآن نحن في مرحلة دعم الفريق ولكن في حالة وصول عرضا مثل رمضان صبحي أو ماليك إيفونا وقتها سيتم دراسة الأمر".

وأتم "وقتها فقط سيتم دراسة الأمر والأهلي لا يتوقف أمام مصلحة أي لاعب في صفوفه".