في الجول يكشف أخر تحركات الزمالك لضم ميدو جابر.. ' اجتماع مع اللاعب وكلمة شرف '

مثل ما أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من قبل. الزمالك لم يفقد الآمل في ضم ميدو جابر لاعب مصر للمقاصة ومازالت المحاولات مستمرة.

محمد عبد السلام رئيس نادي مصر للمقاصة أكد لـFilGoal.com في وقت سابق أن عرض الأهلي لضم ميدو جابر "لا يرتقي لطموحاتنا". (طالع التفاصيل)

تأخر الأهلي في حسم الصفقة من جانب ومحاولات الزمالك المستمرة وأخرها يوم الجمعة من جانب أخر يُصعب من مصير ميدو جابر.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك أرسل مندوبا من النادي إلى الإسكندرية من أجل عقد جلسة مع ميدو جابر لإقناعه بالانضمام لصفوف الزمالك.

وتمت الجلسة بالفعل والتي شهدت خلالها اتصالا هاتفيا من مسؤول داخل نادي الزمالك باللاعب ليؤكد له رغبته النادي في ضمه وتمسكه به.

رد ميدو جابر

من جانبه أكد ميدو جابر لمسؤولي الزمالك تمسكه بالنادي الأهلي وبالانضمام إلى القلعة الحمراء.

لكنه أيضا لم يغلق الباب تماما أمام الزمالك.

ميدو جابر أعطى الأهلي مهلة أخيرة تنتهي خلال هذا الأسبوع وفي حالة عدم تنفيذ وعود النادي للاعب وهي إتمام الصفقة بشكل رسمي خلال هذا الأسبوع، وقتها سيفكر اللاعب في عرض الزمالك والانتقال إلى القلعة البيضاء.

اللاعب أكد لمسؤولي الزمالك التزامه بكلمته مع الأهلي ولكن في الوقت ذاته خلال هذا الأسبوع سيتحدد كل شيء.

الأهلي وعد ميدو جابر بإنهاء صفقة انضمامه خلال هذا الأسبوع وهذا ما ينتظره اللاعب. وإن لم يحدث وقتها سيفكر في الانتقال إلى الزمالك.

موقف المقاصة

وما موقف مصر للمقاصة من بيع اللاعب إلى الأهلي؟ سؤال يُجيب عنه مصدر مسؤول داخل النادي.

وأوضح المصدر أن النادي أبلغ ميدو جابر أن الأقرب هو بقائه في مصر للمقاصة.

يأتي ذلك بسبب الاحتياج الفني للاعب إلا جانب صعوبة إقناع الزمالك بالانسحاب من الصفقة وذلك بعد كلمة الشرف التي أعطاها رئيس نادي المقاصة لمرتضى منصور.

مرتضى منصور أكد وعد محمد عبد السلام له أن "ميدو جابر سينتقل إلى الزمالك أو سيبقى في صفوف الفريق". (طالع التفاصيل)

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