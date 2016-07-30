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المصري لـ في الجول: خطوة حاسمة في انتقال محمد مجدي إلى الزمالك

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المصري لـ في الجول: خطوة حاسمة في انتقال محمد مجدي إلى الزمالك المصري لـ في الجول: خطوة حاسمة في انتقال محمد مجدي إلى الزمالك

ما الموقف النهائي للنادي المصري البورسعيدي بخصوص انتقال محمد مجدي إلى الزمالك؟ سؤال يُجيب عنه سمير حلبية رئيس النادي.

FilGoal.com كشف في وقت سابق استطلاع الزمالك لرأي محمد مجدي بخصوص انتقاله من المصري إلى صفوف الفريق. (طالع التفاصيل)

وتحدث رئيس المصري لـFilGoal.com قائلا: "لا يوجد أي أزمة في انتقال محمد مجدي إلى الزمالك".

واستدرك "ولكن يوجد خطوة حاسمة هي التي ستحدد انتقال اللاعب من عدمه إلى صفوف الزمالك".

وأوضح "ننتظر موقف حسام حسن المدير الفني والذي سيطلب من مرتضى منصور رئيس الزمالك عددا من لاعبي الفريق للانضمام إلى صفوف المصري. وهو ما سيحدد موقف محمد مجدي".

وواصل "في حالة موافقة الزمالك على طلبات حسام حسن بخصوص ما يُريده من صفوف الفريق، وقتها سينتقل محمد مجدي إلى الزمالك".

ويرتبط محمد مجدي بعقد مع المصري لمدة 4 مواسم مقبلة.

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