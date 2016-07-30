الماضي يلتقي بالحاضر في مهرجان الورود والفاكهة بتبوك

أسعدت الجولة التي أجراها صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة أطفال تبوك الذين التقطوا الصور التذكارية مع سموه الكريم حيث تبادل سموه الحديث الباسم مع زوار وزائرات المهرجان.

وفي ليلة من ليالي تبوك الجميلة، خرج آلاف المتنزهين إلى موقع المهرجان على طريق الملك فيصل شمال شرق مدينة تبوك، متعطشين إلى مشاهدات فعاليات وطنية تجمعهم مع أسر أخرى في لقاءات حميمية، جاءت هذه الأسر من تبوك وخارجها للتعرف معاً على الحرف اليدوية من ملبوسات وأدوات زينة نفذتها أيادي وطنية، استحضرتها من موروثها وثقافتها وعاداتها وتقاليدها، فكان اللقاء بين الحاضر بأدواته الحديثة والماضي بأدوات اختفت وأصبحنا نشاهدها فقط في المتاحف.

سيدة مسنة أحضرت مغزلاً لغزل الصوف في قسم الأسر المنتجة، تسألها شابة تحمل في يدها هاتفاً محمولاً: ما هذا يا خالة، قالت المسنة هذا جوالي زمان، كان لا يفارق يدي معظم وقتي.

اما الأطفال، فكانت بهجتهم كبيرة في التجول في أروقة المهرجان، لمشاهدة الدحية والعروض الفلكلورية المختلفة، وعروض الأناشيد والمسرح والمسابقات المتنوعة.

أما حضور المهرجان من كبار السن، فأحسوا أن المهرجان أخرجهم من عزلتهم في المنازل، فهم يعيشون حالياً مع أحفادهم وأولادهم، يشاهدونهم يضحكون ويستمعون لمن لا يعرفوهم عبر والوسائل الحديثة، ولكن هذه المهرجانات أعطتهم الفرصة في الحديث مع من يعرفوهم.

زوار مهرجان الورود والفاكهة، جاءوا من بيوت ومناطق مختلفة من أنحاء المملكة، ليعبدوا شريط ذكرياتهم الماضية، واطفالهم يمرحون ويلعبون أمامهم، وهم يتناولون فنجان من القهوة، وكاسة الشاي، أو كوب من العصير، أو طبقاً من البليلة.

.. وفي حديث باسم مع فتيان في ساحة المهرجان

الأمير فهد بن سلطان يحيي طفلة قدمت له علم المملكة والزهور

أمير تبوك في حديث مع أطفال أدوا النشيد الوطني

وجهان لطفلتين من مهرجان الورود والفاكهة بتبوك