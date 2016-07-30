مكتب تنسيق جامعة قناة السويس يواصل تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى

يواصل اليوم السبت مكتب التنسيق بجامعة قناة السويس، أعماله حيث استقبل فى يومه الثانى من أيام المرحلة 175 طالب وطالبة سجلوا رغباتهم عبر مركز تطوير التعليم الجامعى بقيادة الدكتور صلاح مكاوي مدير المركز ومكتب التنسيق وتحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس والدكتور طارق رحمي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

واستقبل التنسيق اليدوى بقيادة الدكتور محمد شقيدف الطلاب وأسرهم بقاعة الأنشطة الطلابية المزودة بالتكييفات ومبردات المياه حيث تم تسجيل رغبات الطالب يدوياً أولا فى استمارة تشمل 60 رغبة ثم يتوجه الطالب بمفرده الى مرحلة التنسيق الالكتروني بقيادة الدكتور أمير مهنا حيث يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه بمساعدة الفنيين ويستمر المكتب فى تلقى رغبات طلاب المرحلة الاولى حتى يوم الاثنين القادم.

استمرار العمل بمكتب تنسيق جامعة القناة اليوم الجمعة

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