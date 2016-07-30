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آخر اكتشاف.. الشوكولاتة الداكنة والتوت يحميان من الزهايمر

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آخر اكتشاف.. الشوكولاتة الداكنة والتوت يحميان من الزهايمر آخر اكتشاف.. الشوكولاتة الداكنة والتوت يحميان من الزهايمر
كشفت دراسة علمية حديثة نشرت نتائجها عبر المؤتمر الدولى لجمعية الزهايمر فى تورنتو، عن مادة توجد فى العنب الأحمر، والتوت والشوكولاتة الداكنة، تعيد قوة الدماغ وتحمى من مرض الزهايمر.

وأوضح الباحثون أن مادة الريسفيراترول الموجودة فى العنب الأحمر، والتوت والشوكولاتة الداكنة تمنع الجزيئات الضارة من الوصول إلى المخ لدى مرضى الزهايمر.

ولتأكيد نتائج الدراسة، حلل الباحثون بيانات أكثر من 119 مريضا، ووجدوا أن أولئك الذين تناولوا الريسفيراترول قد انخفض لديهم سائل معين يسمى "MMP-9" بنسبة 50% الذى يعرف بأنه يتسبب فى وصول الجزيئات الضارة إلى الدماغ.

وأشار الباحثون إلى أن مرضى الزهايمر يعانون من تلف الدماغ بسبب الالتهاب، ويعتقد أن يكون سببه تراكم البروتينات الشاذة التى تعمل على تدمير الخلايا العصبية.

وأضاف شربل موسى، مدير البحوث العلمية والسريرية فى المركز الطبى التابع لجامعة جورج تاون، والذي أجرى البحث، أن التوت والعنب الأحمر والشيكولاتة الداكنة مثلث ذهبى يحمى ويمنع حدوث مرض الزهايمر لذلك يجب تناولها 3 مرات أسبوعيًا.

ونشرت نتائج الدراسة عبر موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وذلك في التاسع والعشرين من شهر يوليو الجارى.

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