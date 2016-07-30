د. الطريفي: أغلقنا قنوات «حزب الله» والجماعات المتطرفة.. وسنواصل مكافحة ثقافة التطرف

رفع وزير الثقافة والإعلام د. عادل بن زيد الطريفي باسمه وباسم المثقفين والمثقفات في المملكة أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على رعايته ودعمه للثقافة والفنون في المملكة.

هناك دول تستغل مواقع التواصل للإساءة للمملكة وشعبها

كما قدم باسمه وباسم جميع المثقفين والمثقفات أحرّ التعازي لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد في شهداء الواجب الذين بذلوا أرواحهم دفاعاً عن الدين والوطن، وقال: "لولا الله ثم ما قدمه الشهداء وزملاؤهم جميع منسوبي القوات المسلحة السعودية وقوى الأمن الداخلي لما نعم الوسط الثقافي بالأمن والأمان".

رؤية المملكة ٢٠٣٠ جهد كبير قائم على إتقان العمل وسرعة الإنجاز

وجدد الوزير الطريفي خلال لقائه بعدد من الأدباء والمثقفين والمثقفات والكتاب في النادي الأدبي الثقافي في جدة أول من أمس إدانة الوسط الثقافي السعودي للعمليات الإرهابية الجبانة التي تستهدف أمن الوطن وزعزعة استقراره.

وتطرق وزير الثقافة والإعلام في كلمة استهل بها اللقاء إلى "رؤية المملكة ٢٠٣٠"، وقال: "إن هذه الرؤية والتي جاءت نتيجة جهود مضنية بذلها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الذي قاد مسيرة الرؤية، وتعلمنا منه الاتقان وسرعة الإنجاز في العمل".

الوزارة ستطلق حزمة مشروعات تطويرية تهدف إلى تسهيل الإجراءات

واستعرض د. الطريفي خلال حديثه مع المثقفين والمثقفات مبادرات وزارة الثقافة والإعلام ومنها المجمع الملكي للفنون والذي يهدف إلى رفع المستوى الثقافي والفني والإبداعي في المملكة، مضيفاً أنه ستقام ورشة عمل وطنية موسعة يشارك فيها المثقفون والمثقفات لوضع الأطر ورسم الخطط لإنشاء هيئة الثقافة، مشيراً إلى ما وجده من ترحيب من قبل جميع المنتمين للوسط الثقافي السعودي بإنشاء هذه الهيئة. وأوضح وزير الثقافة والإعلام أن الوزارة تعكف حالياً على إنجاز حزمة من المشروعات التطويرية وأبرزها تطبيقات إلكترونية جديدة، كما تسعى الوزارة إلى إطلاق مواقع إليكترونية جديدة، وكذلك أفلام وثائقية تبرز الصورة الحقيقية للمملكة العربية السعودية وإنسانها وتاريخها وجغرافيتها.

وأشار د. الطريفي إلى سعي الوزارة الحثيث لتقديم جميع خدماتها إلكترونياً قبل نهاية العام الجاري، وقال: "بعد تدشين هذه المشروعات الطموحة فلا حاجة لأي مستفيد من خدمات الوزارة لمراجعتها إلا للضرورة القصوى وفي أضيق الحدود"، موضحاً أنه سيكون هناك مؤشر لقياس الأداء في بهو الوزارة، وكذلك على بوابتها الإلكترونية يوضح نسبة الإنجاز في المعاملات تحت التنفيذ وكذلك متابعة الخدمات للمستفيدين من خدمات الوزارة.

وخلال اللقاء، أشاد وزير الثقافة والإعلام بما قدمه الوزراء السابقين الذين تعاقبوا على الوزارة، وكذلك وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين، ورؤساء الأندية الأدبية ورؤساء جمعيات الثقافة والفنون من مجهودات ساهمت في الرقي بقطاعي الثقافة والإعلام في المملكة.

وحول الحملات الإعلامية الشرسة التي تتعرض لها المملكة وسبل التصدي بها، قال الطريفي: "أن الوزارة وبدعم من القيادة الرشيدة تمكنت بفضل الله من إيقاف بث قنوات حزب الله عبر قمري عربسات ونايل سات"، مشيراً إلى أن وزارة الثقافة والإعلام مستمرة في مكافحة ثقافة التطرف وتأجيج الطائفية، موضحاً أن هناك دولاً تستغل مواقع التواصل الاجتماعي للإساءة للمملكة ولمؤسساتها وشعبها بمعرفات وأسماء مستعارة.

وقال: "واجبنا كمثقفين وأدباء التصدي لهذه الهجمات الشرسة التي تستهدف وطننا".

وفي ختام كلمته، عبر د. الطريفي عن سعادته بلقاء نخبة من المثففين والمثقفات في مدينة جدة، وقال: "لقد تعلمت الكثير منكم ونسعى لمواصلة مثل هذه اللقاءات لخدمة الثقافة وتعزيز دورها الوطني".

بعد ذلك فتح باب النقاش الذي شارك فيه جميع الحاضرين والحاضرات، وتمحورت المداخلات هو هموم المثقف السعودي وآماله، إضافة إلى مقترحات خاصة بلائحة الأندية الأدبية.

د. حمدان: لقاء الوزير ليلة استثنائية

وصف الأديب والأكاديمي المعروف د. عاصم حمدان لقاء وزير الثقافة والإعلام د. عادل الطريفي بمثقفي ومثقفات جدة أول من أمس بالليلة الاستثنائية.

وقال: إنه في هذه الليلة اجتمعت الرؤى الفكرية والإعلامية والثقافية والاقتصادية. وأشار حمدان إلى أن الوزير قدم وبلغة واضحة وبمصطلحات دقيقة مبادرات وزارته والأدوات والوسائل اللازمة لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ التي أعد هيكلتها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

أبو مدين: ناقشنا هموم الثقافة السعودية

أعرب الأديب والإعلامي عبدالفتاح أبو مدين عن سعادته بلقاء وزير الثقافة والاعلام د. عادل الطريفي في النادي الأدبي بجدة.

وقال: إن الوزير قضى معنا أربع ساعات في نقاش مفتوح حول هموم الثقافة السعودية، مضيفاً: "نتوقع من الوزير الطريفي أن تتحقق العديد من أوجه التطور والارتقاء".

وأضاف أبومدين أن الحوار إشتمل على العديد من الرؤى، وكان د. الطريفي يدون الملاحظات ويناقش المقترحات التي قدمها المثقفون والمثقفات خلال اللقاء، وهو ما يبشر بمستقبل مشرق للثقافة في المملكة.

مبادرات وزارة الثقافة والإعلام

(1) إطلاق مشروع شركة الإخبارية:

تأسيس شركة إعلامية إخبارية تهتم بصناعة محتوى منافس للوصول إلى مشاهديها عبر نقل تغطيات موسعة ومباشرة لأهم الأحداث الإخبارية التي تهم المشاهد بعدة لغات، وتتبع لها القناة الإخبارية السعودية.

(2) المجمع الملكي للفنون:

إنشاء مجمع يضم دار أوبرا وثلاث صالات تستخدم للمسرح والسينما وجاليري بهدف رفع المستوى الثقافي الفني والإبداعي في مجالات المسرح والفلكلور والفنون الشعبية.

(3) المراكز الإعلامية في المناطق الرئيسية حول العالم:

تهدف المبادرة إلى إنشاء مراكز إعلامية في المناطق الرئيسية حول العالم (أوروبا، أميركا الشمالية، أميركا الجنوبية، شرق آسيا، غرب آسيا) تهدف بشكل رئيسي إلى توفير البيانات الصحفية والصور والمعلومات حول الأحداث الأخيرة والقرارات والخطب التي يلقيها المسؤولون في المملكة للصحفيين والوسائل الإعلامية حول العالم، إضافة إلى نشر المعلومات الصحيحة حول مواقف الحكومة السعودية في وسائل الإعلام العالمية.

(4) المركز الوطني الموحد للحملات الوطنية:

تهدف المبادرة إلى إيجاد مركز وطني للحملات الإعلامية والإعلانية يهدف إلى تنسيق وتعزيز الحملات الوطنية للأجهزة الحكومية ويشمل ذلك الحملات التذكيرية والتوعوية الدينية والأمنية والاجتماعية والتعليمية وتوجيه جميع الجهات الحكومية بالتنسيق مع المركز في شأن حملاتها الإعلامية والإعلانية المتصلة بمهماتها واختصاصاتها.

(5) الهوية السعودية حول العالم:

تهدف المبادرة إلى إطلاق حملات إعلامية وإعلانية عالمية تهدف إلى زيادة الوعي العالمي بجهود المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين وبجهودها في استقرار الأسواق الاقتصادية العالمية والعمل على تقديم صورة ايجابية للثقافة السعودية.

(6) إنشاء المدينة الإعلامية السعودية:

تهدف المبادرة إلى بناء مدينة إعلامية متكاملة تقدم الخدمات وتسهل الإجراءات ذات العلاقة بصناعة الإعلام والأسواق ذات العلاقة، وتحوي مركز تدريب ومركز لخدمات الأعمال وكافة التجهيزات اللازمة للقنوات الفضائية والمؤسسات الإعلامية.

(7) إنشاء مركز إعلامي في المشاعر المقدسة لتغطية موسم الحج:

إعادة بناء المركز الإعلامي "بمنى" لتغطية مشاعر الحج، وبإمكان وزارة الحج وهيئة السياحة استغلال جزء أو أجزاء من المبنى لخدمة مشروع "تهيئة واستخدام المشاعر طوال العام بإشراف شركة المشاعر" في غير موسم الحج.

(8) مؤسسة غير ربحية للمجمع الملكي للفنون:

تهدف المبادرة إلى إنشاء مؤسسة الفنون والثقافة غير ربحية تكون تحت مظلة وزارة الثقافة والإعلام، مسؤولة عن كامل الأدوار التنفيذية والعمليات التشغيلية للمجمع الملكي للفنون.

(9) مؤشر الإنتماء الوطني الإعلامي:

تهدف المبادرة إلى إطلاق مؤشر يسمى "مؤشر الإيجابية في الطرح الإعلامي" يهدف إلى تقديم وسائل الإعلام المختلفة من حيث الإيجابية في الطرح الإعلامي، والنقد النباء والمساءلة المجتمعية، وتشجيع ثقافة الإيجابية والمبادرة في المجتمع.

وزير الثقافة والإعلام يلتقي بالأدباء والمثقفين في جدة

حضر اللقاء 30 مثقفاً ومثقفة وأعضاء مجلس إدارة النادي «أدبي جدة»

.. ويناقش معهم جهود الوزارة تماشياً مع خطة التحول الوطني

عبدالفتاح أبو مدين

د. عاصم حمدان