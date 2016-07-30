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جناح «الفيصل الطبية» يواصل تقديم خدماته في مهرجان الأسرة والطفل بالمفتاحة

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يواصل الجناح الخاص بمدينة الملك فيصل الطبية لخدمة مناطق المملكة الجنوبية المقام ضمن فعاليات "مهرجان أبها يجمعنا" تقديم خدماته لزوار مهرجان الأسرة والطفل بساحة المفتاحة يومياً من السادسة وحتى الحادية عشرة مساء، ويستمر حتى نهاية المهرجان.

ويهدف الجناح إلى الوصول إلى مجتمع واعٍ وخالٍ من سمنة الأطفال من خلال الكشف المبكر عن سمنة الأطفال من عمر 2-6 سنوات، والوقاية من اضطرابات الوزن للأطفال، وتوعية الأم عن الأوزان الطبيعية وغير الطبيعية للطفل، والتوعية عن الغذاء المتوازن والسليم للأطفال، إضافة إلى الكشف المبكر عن مرض السكري للأمهات، إلى جانب التوعية الصحية لهن فيما يخص الطفل والأم، حيث يتم استقبال الزائرات وأطفالهن ويتم أخذ الوزن والطول وحساب كتلة الجسم للطفل، وقياس السكري لدى الأم، ويتم التحويل إلى مراكز الرعاية في الحالات التي تتطلب ذلك.

وقد قام مستشار المدير العام التنفيذي م. ظافر القحطاني يرافقه د. إبراهيم العرفج مستشار الفيصل الطبية ود. سعيد العمير مشرف التثقيف الصحي بالجمعية لطب الأسرة ود. عيسى عسيري ومدير العلاقات العامة والإعلام بالمدينة محمد آل دوسري بزيارة للجناح واطلعوا على سير العمل وقدموا شكرهم لفريق العمل المكون من استشاريات وأخصائيات في طب الأسرة والمجتمع، وطبيبات امتياز، يساندهن طاقم تمريض مدرب على التوعية الصحية، ومشرفات تمريض، إضافة للطاقم الإداري.

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