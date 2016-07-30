مركز المصالحة الروسى: 6 انتهاكات للهدنة فى سوريا خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلن مركز المصالحة الروسى فى قاعدة "حميميم" بسوريا، مساء أمس الجمعة، رصد 6 انتهاكات لنظام وقف الأعمال القتالية خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضح المركز - فى بيان اوردته قناة روسيا اليوم الاخبارية - أن مجموعات تنظيم "جيش الإسلام" الذى يدعى انتماءه إلى المعارضة، قصفت بلدات جوبر وعربين وحوش الفارة ودوما وحرستا بريف دمشق، فيما قام مسلحو "الجيش السورى الحر" بقصف بلدة طومة فى ريف اللاذقية.

وذكر البيان أن عدد البلدات السورية المنضمة إلى عملية المصالحة الوطنية بلغت 301 بلدة، إضافة إلى مواصلة مفاوضات مع قادة المعارضة المسلحة فى أرياف دمشق وحماة والقنيطرة حول انضمامهم إلى الهدنة فى البلاد.

وجاء فى بيان المركز أن مسلحى تنظيمى "داعش" و"جبهة النصرة" الإرهابيين لا يتوقفون عن محاولاتهم لتقويض الهدنة فى سوريا، وذلك عن طريق قصفهم لعدد من بلدات وأحياء سكنية فى محافظتى حلب ودمشق.