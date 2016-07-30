5 أطعمة تقلل الإحساس بالألم .. تعرف عليها

تتميز بعض الأطعمة بتقليل الإحساس بالآلام، وهو الأمر لا تعرفه الغالبية العظمى من الناس، وفى هذا الإطار يقدم موقع "بولد سكاى" الهندى، قائمة بالأطعمة التى تقلل الإحساس بالألم، وهى كالتالى:

1- اللوز : يمثل اللوز واحدا من تلك الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة كما أن االوز له خواص تقاوم الإحساس بالألم .

>2 البطاطا الحلوة : غنيبة بفيتمين أ وغنية أيضا بالبيتا كاروتين وكلا العنصرين له خواص مضادة للالتهاب.

>3- الليمون : كوب من الليمون يقلل ألم الجسم ، ومن المعروف أن الليمون يهدئ، لكنه فى الحقيقة يقلل الآلام بسبب وجود فيتامين سى.

>4- السبانخ : تعمل السبانخ على زيادة إمداد الجسم بالأكسجين وهو الأمر الذى يحمل فى طياته ما يمكن أن يقلل الألم.

>5- البصل : البصل يقلل الإحساس بالألم ، ويعمل البصل على ذلك لكونه من الخضروات ذات الصفات المضادة للالتهاب.

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