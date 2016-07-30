وفاة أحد أعضاء الطائفة اليهودية فى مصر ليتقلص عددها لـ 6 أفراد

أعلنت ماجدة تانيا، رئيسة الطائفة اليهودية فى مصر ، وفاة إحدى أعضائها، والتى تدعى "لوسى"، ليتقلص بذلك عدد أعضاء الطائفة فى مصر إلى 6 نساء فقط.

وقالت تانيا، عبر تدوينه لها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "الطائفة اليهودية بالقاهرة فقدت اليوم إحدى أعضائها "لوسى" التى عرفها الكثير من من اهتم بمجال السينما".

وأضافت قائلةً: "لوسى كانت دؤبة على حضور العروض السنيمائية و خاصة المهرجانات ومعارض الفنون التشكيلة. ثقفت نفسها بنفسها. كانت تتكلم العربية والفرنسية والإنجليزية والإيطالية بطلاقة. كانت محبة عطاءة ومثقفة وخفيفة الظل، حتوحشينى يا لوسى، أصبح عددنا اليوم 6 نساء".

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