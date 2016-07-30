وفاة أحد أعضاء الطائفة اليهودية فى مصر ليتقلص عددها لـ 6 أفراد

أعلنت ماجدة تانيا، رئيسة الطائفة اليهودية فى مصر، وفاة إحدى أعضائها، والتى تدعى "لوسى"، ليتقلص بذلك عدد أعضاء الطائفة فى مصر إلى 6 نساء فقط.إعلان - Ads إعلان - Ads
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وقالت تانيا، عبر تدوينه لها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "الطائفة اليهودية بالقاهرة فقدت اليوم إحدى أعضائها "لوسى" التى عرفها الكثير من من اهتم بمجال السينما".
وأضافت قائلةً: "لوسى كانت دؤبة على حضور العروض السنيمائية و خاصة المهرجانات ومعارض الفنون التشكيلة. ثقفت نفسها بنفسها. كانت تتكلم العربية والفرنسية والإنجليزية والإيطالية بطلاقة. كانت محبة عطاءة ومثقفة وخفيفة الظل، حتوحشينى يا لوسى، أصبح عددنا اليوم 6 نساء".
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